Una comitiva encabezada por la ministro de Gobierno Rosario Romero, por el de Planeamiento Marcelo Richard y por Néstor Roncaglia, quien será el encargado de la cartera de Seguridad y Justicia durante el gobierno de Rogelio Frigerio, recorrió las instalaciones de la Granja Penal “El Potrero”, donde además de apreciar las modernizaciones en el presidio también inauguraron las obras más recientes.

En este sentido, durante el acto se pusieron en funcionamiento cinco pabellones que podrán albergar a más de 70 internos cada uno y la planta de efluentes cloacales, para que puedan ser volcados sin dañar el medioambiente.

“Hemos evolucionado mucho en la calidad de nuestro servicio penitenciario. Recuerden que hace no tanto tiempo se cerró la Unidad Penal Nº2 de Gualeguaychú, que era una cárcel del siglo XIX y que había quedado en el medio de la ciudad. Por eso, El Potrero siempre fue un objetivo de cárcel del siglo XXI, pero ya había quedado insuficiente en cuanto a su capacidad de alojamiento, por eso nos pusimos a trabajar”, afirmó la ministra Romero.

“El predio de la UP Nº9 nos ofrece la posibilidad de que los internos tengan una escuela, hagan labor en el campo, hagan labor de faenamiento y de muchas cosas que se hacen en El Potrero. Incluso nos ofrece la posibilidad de que podamos tener una cárcel mixta ya que acá también se alojan mujeres”, amplió.

Por su parte, Richard describió las nuevas instalaciones y describió a la Granja Penal como “modelo” a seguir.

“Hemos terminado este trabajo tan importante en la Unidad Penal Nº9 que, para mi y para todo nuestro equipo, ha sido increíble. Son 5 pabellones que podrán alojar a más de 70 internos cada uno. Hemos desarrollado también un proyecto para el tratamiento de los efluentes cloacales, para que tenga el tratamiento correspondiente y se puedan volcar los líquidos tratados al lugar que corresponde, con los parámetros aceptables por el medioambiente”, explicó.

En este sentido, el director del Servicio Penitenciario Marcelo Sánchez afirmó que en la UP Nº9 hay alojados 393 personas, de los cuales, con la implementación de estos nuevos pabellones, están con capacidad de duplicarla: “Estamos pensando en una población de 700 alojados en perfectas condiciones. Esto viene a significar un cambio también de la parte de tratamiento correccional, como establece la ley y establecen los nuevos paradigmas en cuanto a los derechos y las obligaciones, que también que tiene el Estado”.

Las palabras de Roncaglia

Para dejar en claro que en el Ministerio de Gobierno la transición ya está en marcha, la titular de la cartera Rosario Romero invitó a su sucesor, Néstor Roncaglia, a que sea parte del evento y conozca las instalaciones de la UP9.

“Estoy gratamente sorprendido con la Granja Penal ‘El Potrero’. Más allá que esto no es un palacio donde se disfruta, aquí están alojadas personas, y por más allá que estén condenados siguen siendo personas y tienen que cumplir las condenas que tienen, pero lo ideal es que la cumplan en un lugar así, como este”, afirmó el futuro ministro de Seguridad y Justicia.

“Me invitó la ministra Romero a que la acompañe en la inauguración de este lugar, y la verdad que estoy gratamente sorprendido. Se ha hecho nun buen trabajo en el sentido de la dignidad de los detenidos y la dignidad del personal del servicio penitenciario, porque también ellos tienen que estar bien cómodos para poder ejercer sus funciones”, prosiguió.

Finalmente, Roncaglia se refirió a la transición que está en marcha hasta la asunción de Rogelio Frigerio a la Gobernación: “Esto es una demostración de que la transición está siendo absolutamente normal, con mucha empatía, entendiendo la situación. Hay un cambio de gestión, un cambio de gobierno, y cuanto más empática y más amigable sea la transición, mejor para todos, vamos a seguir trabajando, la ministra va a ser intendente de Paraná y vamos a ir interactuando con ella”.

“Esta invitación que me hizo personalmente para que la venga a acompañar también es un dato de que la transición está siendo muy adecuada en estos tiempos, obviamente que tiene que haber una entrega de la administración, de la gestión, nos tienen que contar lo que se hizo, los proyectos, hay obras que están iniciadas que solamente van a terminar en otra gestión y van a seguir, no es que las vamos a dejar, no, lo hizo la gestión anterior y queda ahí, no, al contrario, lo que hizo fue que se paga con los impuestos, la plata de todos”, concluyó.