En el marco de los dichos discriminatorios del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, en el que cargó contra el feminismo y los homosexuales, se generó una fuerte repercusión en todo el país y como respuesta tuvo la multitudinaria Marcha del Orgullo que se llevó a cabo en diversas ciudades y que también tuvo lugar en Gualeguaychú.

Pero dentro de toda esa ola de gente marchando se encuentran las historias particulares, lo que le toca atravesar a cada persona que no cumple con los cánones arcaicos de Milei, y que lamentablemente buena parte de la sociedad aun reproduce. Aunque claro está que también hay una porción importante que ya no avala y que combate la discriminación.

Romina Brigitte Barrios nació en el barrio Yapeyú, frente al Polideportivo sur, en el seno de una familia sencilla, que siempre la apoyó y que la contuvo cuando a sus 18 años decidió contarles lo que sentía con respecto a su identidad: “Soy una chica trans desde siempre, ya lo era en el jardín de infantes, en la primaria y en la secundaria; pero el clic lo hice cuando a los 18 años me senté con mis papás, les conté y comencé a ser quien hoy soy. Agradezco todos los días a mi familia, caso contrario no sé dónde estaría”, expresó a Ahora ElDía.

La enfermera y jugadora de fútbol de Unión del Suburbio aseguró que “hace poco tiempo que la gente comenzó a vernos como parte de la sociedad, en un cambio que espero continué acentuándose”. Pero también admitió que se sintió muy triste al escuchar a Milei en Davos: “Los discursos contra la diversidad atrasan y fomentan el odio, es evidente; el que dijo lo que dijo fue el Presidente de todos, no fue una persona cualquiera; no puedo creer que opine de esa forma con tanta liviandad porque se sabe todo lo que hemos pasado, y muchos y muchas aún siguen pasando por situaciones muy desagradables por ser quiénes son”.

Acerca de si le genera temor de que se replique en la sociedad ese tipo de discursos, aseguró: “Creo que va a repercutir en la sociedad porque viene de la boca de él, entonces ya todo el mundo puede decir, opinar y hablar contra la comunidad y eso no está bueno. Es volver 20 años para atrás. No podemos vivir escondidas, no podemos vivir de la manera en que lo hacíamos antes, nos merecemos vivir en libertad, tranquilas, caminar por la calle como cualquier persona”, enfatizó Brigitte, quien agradeció “tener los padres y la familia que tuve, porque muchas otras no tuvieron esa suerte y tuvieron que irse de sus casas; en mi club me respetan, en mi trabajo también; con mis amigos y con mi familia me manejo súper normal, pero sé que muchas otras chicas lo viven de otra forma”.

Consultada sobre el cupo trans y la intención del Gobierno nacional de eliminarlo, expresó: “Entré a trabajar antes de eso, pero hay chicas que lo han hecho en otras áreas por el cupo. Me parece mal que lo eliminen: el 99% de las chicas no tienen la posibilidad de insertarse en un trabajo y, a través de la ley, pueden acceder. Es muy triste que lo quieran sacar”.



Finalmente, sobre cuál debe ser la respuesta de la comunidad ante los discursos contra la diversidad, planteó: “Creo que es el momento de decir basta, de salir a la calle y pelear por nuestros derechos. Hemos sufrido demasiado y merecemos vivir tranquilamente y en libertad. Hoy más que nunca debemos estar todos juntos y pelear por nuestros derechos porque fueron ganados después de mucho tiempo de lucha, y ante estos discursos y proyectos me parece que es hora que salgamos a pelear, no sólo el colectivo LGBTIQ+, sino todos. Hoy el discurso es contra la diversidad, pero mañana puede ser contra otros sectores de la sociedad. Y todo eso atrasa demasiado”.