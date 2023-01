El correr de las semanas en la casa de Gran Hermano genera nuevas alianzas, diversas discusiones, cambios de estrategias y también aparecen nuevas parejas, romances o rupturas entre los participantes.

Uno de los acercamientos que hubo entre los "hermanitos" fue el que se dio entre la ex diputada Romina Uhrig y Marcos Ginocchio, que por los últimos clips que se mostraban de la casa estaban más unidos que de costumbre como cuando ella le hacía mimos en el pelo.

Sin embargo, en las últimas horas hubo un nuevo avance en la relación entre ambos cuando estando en la cocina, ella se acercó al salteño para darle un beso de manera imprevista ante la mirada de Alfa y Camila.

En otras jornadas dentro de la casa más famosa del país, Romina estuvo buscando al participante norteño y cuando lo agarró del brazo deslizó la siguiente frase en una de las fiestas temáticas: “Primo, mire que pareja hacemos ¿Digan si no hacemos linda pareja?”.

La repercusión en las redes sociales

Los usuarios en Twitter se hicieron eco de las reacciones que tuvieron los participantes ante estas secuencias y como se mostraban anteriormente ante situaciones similares, mostrando asombro por el cambio de actitud de Marcos.

"La manera en la que Romina y Marcos se desconocieron en el camino y se dieron un beso, pero ninguno de los dos se iba a dormir", describió uno de los internautas mientras que otro remarcó que el beso fue “de la nada” y que “él se dejó”.

Otros de los que comentaron la publicación destacaron que Romina “está muy cariñosa estos días” y que el Primo —apodo de Marcos dentro de la competencia—, “se deja de milagro”. “Quiero pensar que es amor maternal”, concluyó ese mensaje.

Lo más llamativo de esta acción según los seguidores de Gran Hermano en las redes sociales es que “Marcos es super reacio a las demostraciones físicas” y sostuvieron que la ex funcionaria “casi le hace un chupón”.

El choque entre Romina y uno de los participantes

En la última semana de la competencia, que dejó a Coti fuera de la competencia, Romina tuvo un encontronazo bastante fuerte con Alexis “El Conejo” Quiroga en el que le dejó en claro que opina de él.

"Considero que si sos así acá adentro, sos así en tu vida. Yo no voy a jugar así acá adentro porque no soy así. No me nace ir a lastimarte a vos para llegar a la final y después lastimarlo a él", sostuvo al tratarlo de hipócrita.