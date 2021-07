Romina Pereiro le dedicó un profundo mensaje de apoyo a Jorge Rial

Muy entusiasmado por este nuevo proyecto, el conductor compartió un clip promocional anunciando su vuelta y les pidió a sus seguidores de Instagram que lo acompañen en esta nueva etapa. Feliz y orgullosa de él, su esposa, Romina Pereiro, le dedicó un mensaje muy especial.

"'Hay que ser feliz, aunque sea para molestar', dice Sabina. Y yo soy feliz cuando te veo entusiasmado y con la mirada con ese brillo que tenías hoy cuando me contaste sobre tu nuevo programa", escribió, muy amorosa.

Antes de despedirse, le deseó lo mejor en su debut y le remarcó que lo ama. "Soy feliz cuando no tenés miedo a plantarte ni al qué dirán y tomás decisiones en pos de lo que sentís. Probar, deshacer, hacer, volver a probar... de eso se trata. Te voy a esperar todas las noches ansiosa para que me vuelvas a contar cómo te fue, las ideas nuevas, etc, etc... Te amo", cerró, enamoradísima.