Después de una gala a pura tensión en Gran Hermano 2022 en la que los participantes decidieron que Agustín Guardis, Daniela Celis, Mora, Walter “Alfa” Santiago y Juan Reverdito sean los nuevos nominados, Romina Uhrig –quien se consagró como la líder después de la prueba semanal- decidió a quién salvar de la placa.

“La verdad que me costó un montón, pero creo que la otra persona que no voy a salvar le va a ir muy bien afuera, digamos que la gente la va a apoyar y no se va a ir”, comenzó diciendo Romina, sin dar mayores detalles.

Luego, terminó de develar el misterio: “Siempre dije que voto más por afinidad y por sentimientos que por estrategia, así que voy a salvar a Dani”, lanzó, dejando en claro que se inclinó por una de las mujeres con la que más se lleva dentro de la casa.

“¡Ay, gracias!”, atinó a decir Daniela, muy emocionada por la elección de su compañera y por la posibilidad de seguir en juego al menos por una semana más.

A pocas horas de que se viva una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2022, Romina Uhrig se convirtió en la nueva líder de la semana y no podrá ser votada por sus compañeros para quedar en placa en la gala de este miércoles. Además, la participante tendrá la posibilidad de salvar a uno de los nominados.

Después de un arduo desafío que consistió en dar vueltas para envolverse con una soga para luego desatarse, Romina, Lucila Belén Villar, Constanza “Coti” Romero y Daniela Celis dejaron el cuerpo con el objetivo de ganarse el tan ansiado pase de quedarse más tiempo en el reality de Telefe.

Sin embargo, fue la diputada quien se quedó con la victoria y ahora deberá pensar cuidadosamente a cuál de los que se ganen la mayor cantidad de votos del grupo querrá darle la posibilidad de que siga en juego.

Romina tiene 34 años y es de Moreno. Tiene tres hijas y está separada. Es profesora de Educación Física y ex Diputada Nacional: “Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti”, había relatado.