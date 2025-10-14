Antes de las 6 de la mañana, una piedra atravesó una de las vidrieras de la histórica “Casa Cura”, un negocio de venta de instrumentos y equipamiento de música ubicado en calle Cepeda y Artigas, a metros de la Terminal. Tres delincuentes en poco segundos, lograron sustraer las tres guitarras más costosas del local.

Silvia, empleada del lugar contó a Ahora ElDía que ella vive en un departamento arriba del negocio y cuando escuchó el estruendo bajo enseguida.

“Fue cuestión de segundos. Llamamos la policia, que tuvo un accionar buenísimo, empezaron buscar las cámaras, y ven que vienen dos, y en un momento aparece un tercero. Después, un vecino que nos dijo que a la vuelta en la casa de un hombre que es conocido en el ambiente delictivo, había una guitarra. Le avisamos a la Policía, llegaron a la vivienda y rescataron una guitarra y ropa. El dueño de la casa dijo que él no había sido”, relató sobre los hechos.

Luego, un remisero se acercó al negocio y les contó que había visto un sujeto en bicileta que se se dirigía al barrio Molinari con una guitarra a cuestas.

“Le pedimos a las personas que si les ofrecen una guitarra eléctrica marca Anderson o una electrocriolla, no las compren y den aviso a la Policía. Estos delincuentes roban, porque hay gente que les compra”, señaló con firmeza Silvia.

Ahora, el comercio deberá reponer la vidriera, lo que se suma a las pérdidas producto del robo sufrido. La guitarra encontrada, sigue a resguardo de la Policía.