En horas de la noche, personal policial de Comisaría Segunda intervino ante un hecho de daño e incumplimiento de medidas judiciales, ocurrido en una vivienda ubicada en calle 3 de Febrero.

Al llegar al lugar, los funcionarios se entrevistaron con una mujer, quien refirió que el día domingo había mantenido un conflicto con su ex pareja, un joven de 21 años de edad, quien la habría agredido físicamente, por lo que fue detenido. Posteriormente, el hombre recuperó su libertad tras ser notificado de medidas de prohibición de acercamiento.

La mujer agregó que en la fecha había entregado, mediante oficio judicial, prendas de vestir pertenecientes al mencionado, pero que alrededor de las 22:45 horas, mientras cenaba con sus hijas, escuchó un fuerte estruendo proveniente de la ventana de su habitación y la voz de su ex pareja amenazándola con la frase: “Esta noche no la contás”, tras lo cual el individuo se retiró hacia la zona de Avenida Parque.

De inmediato se comunicó lo sucedido a la Fiscal de Género en turno, quien dispuso las diligencias de rigor. No obstante, mientras el personal realizaba las tareas ordenadas, se recibió una modulación del comando informando que el móvil de Comisaría del Menor había detectado al mismo individuo intentando ingresar por la fuerza a la vivienda de su madre.

Ante ello, los efectivos se dirigieron al lugar, donde el móvil de Comisaría Primera ya se encontraba con el masculino. Se informó nuevamente a la Fiscal de Género, quien puso en conocimiento a la Oficina Judicial en turno, disponiendo la aprehensión del ciudadano por incumplimiento de las medidas judiciales vigentes.