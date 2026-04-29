Este miércoles por la tarde, durante el acto de inauguración de una Oficina Urbana de Seguridad en el barrio 348, el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, adelantó a la prensa que todos los vehículos incautados que actualmente están ubicados en la entrada a la Gualeguaychú serán trasladados al predio de la Unidad Penal N9 “Colonia El Potrero”. Se estima que son alrededor de 500 autos.

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“Son vehículos con pedido de secuestro detectados por la policía. Generan contaminación visual y del medio ambiente. A partir de un convenio con el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, y el director del Servicio Penitenciario de la provincia, Alejandro Miotti, se dispuso su traslado dentro de la Unidad Penal N9, que tiene casi 50 hectáreas”, precisó.



Y añadió: “Va a quedar despejado. Esto es algo que en Brazo Largo ya se hizo. En su momento no quedó ninguno, pero todos los días hay autos secuestrados así que ahora hay alrededor de 40. Son autos que vienen robados desde Buenos Aires, son trasladados hacia el Norte y nuestra Policía los detecta”.