Esta tarde a las 15 horas, el Municipio inaugurará las Oficinas Urbanas de Seguridad, cinco módulos construidos con contenedores reciclados, que estarán distribuidos en puntos estratégicos de Gualeguaychú para reforzar la presencia policial en los barrios.

El gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia estarán presentes durante la inauguración. La oficina de seguridad que fue elegida para este acto, es la que está ubicada en el barrio 348, en la zona oeste de la ciudad.

El resto de las Oficinas Urbanas de Seguridad están ubicadas en los siguientes puntos : España y Guillermo Saraví; Federación y Santiago Díaz; Clavarino y Misiones; la plaza del Barrio Molinari, la cual está delimitada por las calles Nuestra Señora de San Nicolás, Los Antepasados, Ángel Nicolás Jordán y Los Algarrobos.

El proyecto busca acercar a la comunidad y las fuerzas de seguridad para consolidar una red de prevención y apoyo territorial, ya que cada Oficina Urbana de Seguridad contará con instalaciones modernas, lo que garantizará de esta manera condiciones de comodidad, seguridad y funcionalidad para el personal policial que cumpla servicio en ellas.

Cada unidad se construirá a partir de contenedores de acero de 6,05 metros de largo, 2,43 de ancho y 2,59 de alto y, antes de su adaptación, serán inspeccionados para garantizar su perfecto estado estructural para asegurar que no presenten abolladuras o fallas que comprometan su durabilidad.

Estas nuevas dependencias no solo servirán como puntos de apoyo para las fuerzas de seguridad, sino también como espacios de referencia para los vecinos, quienes podrán acercarse a realizar consultas o plantear inquietudes vinculadas con la seguridad barrial.