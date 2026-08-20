El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dialogó con los medios sobre la detención de Daniel Rosatelli, comisario arrestado el miércoles tras allanamientos en la Jefatura Departamental de Policía de Paraná.

El funcionario está detenido en la Unidad Penal de la capital, en el marco de un caso por narcotráfico. Este jueves, el apuntado se abstuvo de declarar y su abogado, Damián Petenatti, lo desligó del expediente.

“Hay una investigación de la Justicia Federal, que tuvo su origen en febrero luego de que la Policía sorprendiera a una camioneta en el departamento La Paz con 1.300 kilos de marihuana. Se detuvo a una persona y comenzó un caso, que tuvo su continuidad con el operativo de ayer”, resaltó Roncaglia. Agregó luego: “Al principio la que investigó fue la Policía, que le puso atención a la camioneta, que no era robada pero sí tenía una denuncia por estafa. Se llegó a la eventual participación de este funcionario en la adquisición”.

El titular de la cartera explicó que la Policía se apartó de la investigación porque el apuntado es miembro de la fuerza: “Así lo dicta el Código Procesal Penal. Obecede a la transparencia y a la imparcialidad“. Aclaró luego que el rodado investigado tenía una patente falsa y a partir de ahí se profundizó la sospecha sobre Rosatelli, que fue allanado en su casa, su estudio y su oficina en la Jefatura: “No es una simple sospecha, por experiencia cuando se dispone la detención para indagatoria es porque hay pruebas suficientes”.

Roncaglia se dedicó luego a aclarar luego algunas hipótesis alrededor: “Acá no hay ningún armado del caso, la Policía y yo no tenemos nada que ver. Dicen que es una venganza por una investigación en el 911, pero nada que ver. Esto es una investigación muy seria, hay estudios puntuales y concretos que fueron evaluados por el juez”.

El ministro de Seguridad dijo que confía en la fuerza policial, más allá de lo que puntualmente sucedió con Rosatelli: “Esto es un mensaje de que nadie va a actuar por fuera de la ley, no importa su jerarquía. Nuestra División de Asuntos Internos trabaja muy bien, especialmente cuando se trata de Drogas Peligrosas. Estamos muy atentos, hemos pasado a retiro a personal y este funcionario ya está siendo evaluado con acciones administrativas".

Fuente: AHORA