Roque Piccini, quien el pasado 16 de agosto cumplió 100 años, participó este domingo de la jornada electoral y dio una lección de compromiso y ejemplo ciudadano.

Tata Roque, como lo llaman sus seres queridos, votó esta mañana en la E.E.T. N° 1 “José María Sobral”, en calles San Martín y Maipú, y les entregó un presente a las autoridades de mesa que los recibieron: un bolígrafo con la frase “100 años Roque D. Piccini”.

Roque Piccini nació el 16 de agosto de 1925 en Urdinarrain y llegó a Gualeguaychú desde muy joven para estudiar en la Escuela de Suboficiales del Ejército, sin saber que esa ciudad lo adoptaría para siempre y que hoy a su centenario de vida, lo tiene como un ejemplo del compromiso ciudadano.