Rosalía eligió el escenario de su primer recital en el Arena de Buenos Aires para hacer una pausa en el show y hablarle directamente a sus fanáticos argentinos. Después de la polémica que generó un video que compartió en las redes sociales tras la final del Mundial, la artista pidió disculpas y dejó en claro cuál es su sentimiento por el país.

“Sin mirármelo mucho y rápido le di un repost. Tremenda cagada”, admitió, en referencia a la publicación que desató críticas entre los usuarios argentinos.

La cantante explicó que nunca tuvo la intención de ofender a nadie y aseguró que quedó muy afectada por la repercusión: “Nunca fue mi intención, la verdad. Me sentí fatal”.

Rosalía dará cuatro shows en la Argentina. (Foto: The Gorsby Group)

El emotivo recuerdo de Rosalía sobre su primera vez en la Argentina

Luego de disculparse, la intérprete recordó el primer gran hito de su carrera fuera de España: su presentación en el Lollapalooza Argentina 2019.

Contó que todavía guarda en la memoria el momento en el que miles de personas cantaron sus canciones y sintió, por primera vez, que estaba cumpliendo su sueño.

“Nunca me olvidaré esa sensación. Fue la primera vez que sentí que lo había logrado fuera de mi país”, expresó.

Rosalía compartió sus fotos en el bodegón de Chacarita (Foto: Instagram / rosalia.vt)

A partir de ese recuerdo, se preguntó cómo podría sentir algo negativo hacia la Argentina. “¿Cómo yo podría tener un sentimiento negativo hacia un lugar como este? En verdad, es el lugar que me ha ayudado a llegar donde estoy hoy”, afirmó.

“Mi amor por Argentina sigue intacto”

Visiblemente emocionada, Rosalía aseguró que siempre consideró al público argentino como uno de los más apasionados del mundo y destacó la energía con la que viven cada uno de sus conciertos.

“No tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público. Siempre lo he dicho: es el mejor público que hay en la Tierra. Cantan todas las canciones, se implican y lo dan todo”, sostuvo.

Rosalía llegó al Arena de Buenos Aires en medio de un operativo (Foto: Movilpress - X/ angelfumon)

La artista también confesó que le dolería mucho que sus seguidores pensaran que dejó de valorar el cariño que recibió durante todos estos años: “Quiero que lo sepan: mi amor por Argentina, mi amor por este país, sigue igual, intacto que el primer día”.

Antes de continuar con el recital, cerró su mensaje con un agradecimiento que fue recibido con una ovación: “Hoy vengo con el corazón abierto, con mis canciones y con unas ganas inmensas de entregarlo todo. Gracias por estar aquí, por levantarme hace tantos años y por no dejarme nunca".

Fuente: TN