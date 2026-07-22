A lo largo del Mundial 2026, la campaña de comentarios anti Argentina se multiplicaron en las redes sociales, potenciándose con la llegada de la final frente a España. La derrota de la Albiceleste no solo generó debates futboleros, sino también un aluvión de críticas que vinieron tanto de hinchas, periodistas y hasta figuras internacionales. Una de las protagonistas inesperadas de la polémica fue Rosalía, quien tras un gesto en sus redes sociales, enfureció a sus seguidores argentinos, hasta que terminó ofreciendo disculpas públicas.

El episodio comenzó al día siguiente de la final que consagró a España en el MetLife Stadium de Nueva York. La exestrella de cine para adultos Mia Khalifa compartió un video en su cuenta de TikTok, grabado desde el balcón de su estadía en la ciudad. En el clip, Khalifa simuló cantar un fragmento de “La perla”, tema de Rosalía, y acompañó la escena con una frase cargada de ironía: aseguró que así “suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en una clara alusión al desenlace para los hinchas argentinos tras la victoria española.

La situación tomó mayor dimensión cuando Rosalía decidió repostear el video. En el audio se escuchaban los versos: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”. El gesto fue interpretado como una provocación por buena parte de la comunidad argentina, que rápidamente llenó de críticas y mensajes de malestar las redes sociales de la cantante española. Incluso, muchos seguidores llamaron a boicotear los shows que la catalana dará en agosto en el Movistar Arena, y exigieron el reembolso de la entrada.

Ante la repercusión, Rosalía dio marcha atrás. A través de una historia en Instagram, la artista compartió un pedido de disculpas: “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”. A su mensaje, agregó emojis de nostalgia y arrepentimiento para reforzar su sentir y que no había tenido intenciones de ofender. A los pocos minutos, sumó otra historia con un corazón rojo y la leyenda “solo tengo amor x Argentina”.

La elección de “La perla” como canción central del conflicto sumó un matiz extra. En España, la expresión “ser una perla” se usa de manera sarcástica y despectiva, para señalar a alguien como tramposo, descarado o sinvergüenza. El doble sentido generó aún más cuestionamientos hacia Rosalía, ya que muchos fanáticos argentinos interpretaron la publicación como una burla directa.

Durante el mundial que acaba de finalizar, Rosalía había mostrado su apoyo a la selección española. Durante el partido frente a Austria, ocupó un lugar en el palco junto a otras celebridades como Javier Bardem, Penélope Cruz y la futbolista Alexia Putellas, quienes alentaron a La Roja desde las gradas.

El episodio puso en evidencia cómo las diferencias culturales y el alcance global de las redes pueden transformar un gesto aparentemente inocente en el detonante de una polémica internacional. Aunque la cantante pidió disculpas y buscó dar por cerrado el asunto, el revuelo dejó una huella en la memoria de los hinchas y confirmó, una vez más, que el fútbol y la pasión trascienden fronteras, palabras y canciones.

De hecho, el de Rosalía se relaciona con una serie de comentarios que cuestionaron a la selección argentina más allá del resultado. El actor Samuel L. Jackson reposteó una imagen que calificaba a Argentina como “uno de los países más racistas del mundo”, con un llamado explícito a la comunidad negra a no apoyar al equipo albiceleste. La cantante Patti Smith publicó, y luego borró, una historia de Instagram con una imagen generada por inteligencia artificial de Lamine Yamal con una kufiya palestina, en la que celebraba a España como “los buenos”. Por su parte, el músico irlandés Niall Horan, exintegrante de One Direction, dio “me gusta” a una publicación que incluía la frase “las Malvinas son españolas”, lo que desató el repudio de sus seguidores argentinos y lo obligó a pedir disculpas.