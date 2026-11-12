La intendenta de Paraná, Rosario Romero, confirmó su decisión de continuar al frente del municipio y buscar un nuevo mandato, al tiempo que respaldó la posibilidad de que Juan José Bahillo encabece una propuesta de unidad del peronismo entrerriano. En una entrevista con Daniel Enz, en el programa de televisión de “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), la jefa comunal también describió la situación de emergencia que atraviesa la ciudad por la creciente del río Paraná, explicó las razones que podían llevar a postergar la Fiesta Nacional del Mate y cuestionó la falta de diálogo del Gobierno nacional con los municipios del interior.

La entrevista comenzó con una reflexión sobre la visita del papa León XIV y el impacto social de sus mensajes. Romero destacó la convocatoria popular y, sobre todo, el contenido de sus palabras. “Creo que el Papa supo transmitir y diría que -si tuviera que calificarlo- diría, fue aleccionador lo que vino a decir a la Argentina”, reflexionó. A Romero le interesó especialmente la manera en que el Pontífice vinculó los valores humanos con los problemas concretos de la sociedad y de las nuevas generaciones. También recuperó una de sus definiciones centrales: “Es la economía la que debe servir al ser humano”.

Al ser consultada si esperaba un cambio en el clima político después de esos mensajes, Rosario Romero reconoció sus reservas frente a las agresiones y descalificaciones que, según señaló, habían caracterizado los últimos años. “Ojalá suceda”, respondió, aunque admitió que le costaba imaginar una modificación inmediata de esas conductas.

La emergencia hídrica ocupó el tramo más urgente de la entrevista con Daniel Enz. Romero informó que había 36 familias autoevacuadas y que otras permanecían en sus viviendas por temor a perder sus pertenencias. El municipio las asiste con visitas periódicas, alimentos y materiales para reforzar las defensas de los hogares. Identificó a Bajada Grande como uno de los sectores más comprometidos y mencionó también Puerto Sánchez, los arenales y la Toma Nueva. En Bajada Grande -precisó- había 20 personas alojadas en una carpa.

La respuesta municipal incluye trabajos de contención y gestiones ante la Policía provincial para disponer de presencia permanente durante la noche en la zona de las carpas. Además, la intendenta reveló que, antes de ingresar al estudio, había participado de las gestiones para comprar una bomba de agua cuyo costo estimó en alrededor de 30 millones de pesos. El equipo resulta necesario para proteger a las familias de Puerto Viejo y atender también la situación de la laguna de Bajada Grande.

La creciente podía alterar, incluso, el calendario de las celebraciones populares. Rosario Romero reconoció que la Fiesta Nacional del Mate podía postergarse ante la incertidumbre sobre la evolución del río y la necesidad de concentrar recursos en la asistencia a los vecinos. “La prioridad es atender a la gente que está en dificultades y no nos podemos sustraer, no podemos estar de fiesta a metros de donde la gente está”, afirmó. La posibilidad era trasladarla a otro momento del año, quizá julio o septiembre, aunque todavía no hay una decisión definitiva.

En el plano político, Romero confirmó que su prioridad era continuar la gestión municipal. “Yo dije o yo o alguien del equipo, pero continuar en Paraná”, afirmó en clave electoral. La decisión estuvo vinculada con la continuidad de proyectos que considera estratégicos, entre ellos, una futura planta de tratamiento de efluentes cloacales. Explicó que la ciudad no trataba sus aguas residuales y que aspiraba a convertir esa iniciativa en una referencia ambiental para la costa del río Paraná.

Al analizar el escenario electoral provincial, sostuvo en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) que las PASO son herramientas útiles, aunque consideró que el Partido Justicialista podía recurrir a una elección interna con participación de afiliados e independientes si finalmente se suspenden. En ese contexto, fue explícita sobre Juan José Bahillo: “En mi concepto sí”, respondió cuando Enz le preguntó si era el candidato de la unidad peronista. Fundamentó su respaldo en la trayectoria del dirigente, su experiencia empresarial, su paso por la intendencia de Gualeguaychú, el Ministerio de Producción provincial y la Secretaría de Agricultura de la Nación. A su entender, esa experiencia le permitía ofrecer “un programa de gobierno que entusiasme a los entrerrianos”. Aclaró, no obstante, que su valoración no implicaba desconocer las aspiraciones de otros dirigentes.

La relación con el Gobierno provincial también mostró diferencias. Rosario Romero afirmó que persistían reclamos por una distribución de recursos que consideraba favorable a los municipios gobernados por el oficialismo. “Es un concepto diferente de cómo se ejerce la función pública”, criticó, al contrastar la situación actual con la gestión de Gustavo Bordet, durante la cual -según su evaluación- las obras y los aportes alcanzaban a municipios de distintos signos políticos.

La intendenta también sostuvo que había cambiado la relación institucional que el gobernador Rogelio Frigerio había mantenido con los gobiernos locales cuando se desempeñaba como ministro del Interior. Como ejemplo, mencionó las dificultades para ordenar el transporte interurbano que circula por Paraná y compite con el sistema urbano recientemente licitado. Respecto del Gobierno nacional, fue todavía más crítica: “Nosotros ya estamos completamente desalentados de hacer algún trámite”, confesó. Y resumió su percepción sobre la relación con los municipios del interior: “No hay lugares del gobierno nacional donde uno pueda ir. Nunca ocurrió esto. ¡Nunca!”.

Hacia el cierre, Romero defendió la necesidad de fortalecer los controles sobre la administración pública y señaló que la lealtad hacia los ciudadanos y el cuidado de los recursos estatales constituían límites irrenunciables para cualquier funcionario. Destacó, en ese sentido, la implementación del Trámite Digital Inteligente como una herramienta para reducir demoras y mejorar los controles internos. Sobre Ficha Limpia, expresó su respaldo y sostuvo que los funcionarios debían estar dispuestos a dar explicaciones y aceptar las críticas.

La entrevista dejó así una definición política y una prioridad de gestión. Romero eligió permanecer en Paraná, defendió la candidatura de Bahillo como una alternativa de unidad para el peronismo y puso el acento en una responsabilidad inmediata: atender a los vecinos afectados por la creciente antes que cualquier celebración o cálculo electoral.

Fuente: Análisis