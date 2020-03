La ministra de Gobierno, Rosario Romero, destacó la articulación que se da “de manera ordenada” entre los Ministerios de Salud, de Justicia y Seguridad de la Nación “para el accionar en las cuestiones vinculadas a reguardar la seguridad ciudadana en esta circunstancia tan especial".

Agradeció al personal del Ministerio de Salud de la provincia, de la Policía de Entre Ríos, a los intendentes, de todos los estamentos estatales y a toda la ciudadanía que se ha comprometida con el aislamiento preventivo y obligatorio que dispuso el presidente de la Nación".

Romero precisó que desde las 19 de este sábado hasta las 7 de la mañana del domingo hubo 57 personas detenidas por infringir el aislamiento obligatorio. El total desde que empezó la medida son 98 personas que han sido detenidas y sometidas a proceso judicial o contravencional. Agregó que han sido notificadas de la vigencia del decreto y de que deben guardar el aislamiento 1.019 personas, y explicó que lo primero que se hace es una notificación y luego se procede a una actuación judicial en el caso que haya un incumplimiento.

Respecto a las notificaciones de cuarentena o de aislamiento obligatorio por tener vinculación con personas que hayan viajado, informó que desde la Policía de Entre Ríos se hicieron 1.125 notificaciones en domicilio, con todas las prevenciones del personal policial que indica el Ministerio de Salud.

"Esta articulación viene dando resultados y estaos abiertos a recibir los reclamos de aquellos lugares donde la ciudadanía vea que falta algún refuerzo policial o de seguridad", expresó la ministra.

Información responsable

Por otro lado, la ministra de Gobierno pidió circunscribirse a la información pública, de las páginas del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la provincia que brinda información responsable, y apuntó que ante la duda no se difundan ni comunicados ni audios, ni videos que no sean emanados de una autoridad estatal. “Es una actitud responsable que muchos periodistas tienen pero que tenemos que tener los ciudadanos, porque las redes sociales no solamente las manejan las personas de prensa, sino que las manejamos todos”, advirtió.

En ese marco, instó a “no difundir aquello que no tenga rigor científico y a despejar la mente y las redes para que tengamos la información exacta”, y ponderó “la tarea de coordinación y el compromiso ciudadano, fundamentalmente aplaudir a aquellos que todos los días cumplen con lo que se les encomienda”.

Asimismo, se refirió a las excepciones y puntualizó: “Sabemos que podemos salir para ir al supermercado, para ir a una farmacia, pero salgamos de a uno porque esto también ayuda a mantener el aislamiento”.