El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, se hizo presente sorpresivamente en la reunión conjunta entre dos comisiones para comenzar a analizar los proyectos para modificar el Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados, entre los cuales está el que impulsó el máximo tribunal, con la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El presidente no integra ninguna comisión, pero decidió sumarse al encuentro, agradecer la pronta convocatoria y prometer que se trabajará entre todos para generar “la mejor decisión posible”.

“Buenos días a todas y todos. Saben que no integro ninguna de estas comisiones pero quería hacerme presente para agradecerles especialmente a ustedes como consejeros, a los letrados, a los empleados, el hecho de que hayan generado esta reunión conjunta sobre un tema relevante. Un tema sobre el que el Consejo ya venía trabajando y que hay muy valiosos aportes y proyectos oportunamente planteados por consejeros y consejeras algunos con mandato vigente y otros que no están más. Entonces quería agradecerles la prontitud con la que han tomado el tema. Como saben, la Corte ha hecho una propuesta que creo que tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”.

“Creo que hay muchos puntos de contacto entre todas las propuestas –dijo-. Creo que vamos a trabajar con la opinión de las organizaciones no gubernamentales que han pedido intervención y la dinámica propia de un órgano colegiado en el que se busca permanentemente el consenso entre todos”.

“Quería dejar estas palabras nada más. Estoy en pleno día de acuerdo en la Corte y vuelvo (ala Palacio de Tribunales) pero quería expresarles mi agradecimiento por haber tomado el tema y haber realizado esta reunión conjunta. Vamos a trabajar y trabajar mucho para tomar la mejor decisión posible. Simplemente esto y los dejo trabajar”, señaló.

La reunión se había iniciado momentos antes encabezada por los consejeros Alberto Lugones (de Reglamentación) y María Fernanda Vázquez (de Selección). Entre los miembros presentes estaban también los consejeros Santiago Viola –representante del Ejecutivo-, los jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero (zoom); los abogados Cesar Grau, Alberto Maques y Alvaro González, el académico Guillermo Tamarit y la diputada Vanesa Siley (zoom). La abogada Jimena La Torre se conectó por unos minutos al inicio de la reunión porque estaba por abordar un vuelo.

Al iniciar la reunión, antes de la presencia de Rosatti, Lugones dio la bienvenida y subrayó que era un “día importante para los medios”, aunque el organismo viene trabajando intensamente, subrayó que se va analizar con profundidad la iniciativa de la Corte y adelantó: “sin duda que es relevante una acordada que sugiere propuestas que supongo que van a ser buena. Hay gente que está de acuerdo, yo voy a trabajar sobre esa propuesta. Pero aclaro: no voy a firmar nada a libro cerrado”.