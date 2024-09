Gerardo Rossini es antropólogo y profesor titular de la Facultad de Bromatología y dio cuenta del panorama social que prima en la ciudad: “Gualeguaychú fue una ciudad bastante desigual siempre y tiene una periferia bastante gruesa y grande de sectores muy vulnerables lo que también lleva a que la violencia vaya creciendo lentamente pero va a ir creciendo sistemáticamente si esta situación sigue así”.

En esta línea, Rossini explicó que la pobreza no es solo económica, sino también social y cultural: “Cuando las personas no tienen posibilidades, no tienen capital educativo, social y económico evidentemente la capacidad de salir de esa situación es muy difícil y por eso necesita la presencia del Estado porque el estado es el único que puede brindar a los sectores más postergados la posibilidad de una movilidad social, de un insertarse en cierta formalidad, desarrollar mayores capacidades porque la pobreza es multifactorial”.

También apuntó que a través de un estudio que llevó a cabo en dos barrios de la ciudad, pudo conocer de primera mano que la mayorías de las personas vulnerables son “polirubro”, es decir que ejercen en la informalidad en un montón trabajos, pero que esto no les alcanza para subsistir, y es por esto que deben recurrir a la caza y a la pesca.