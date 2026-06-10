El Rotary Club Gualeguaychú Oeste vuelve a poner la solidaridad en la mesa. Desde la institución expresaron que "en esta ocasión están organizando una venta de locro para colaborar con el Hogar de Ancianos, en el marco del proyecto Comunidad Activa Hogar".

Los referentes comentaron que: "La venta se realizará el jueves 20 de junio, con retiro en el Colegio Médico en calle Ángel Elías, entre Rioja y San Juan". El horario programado para retirar los pedidos es de 17 a 19 horas.

"El valor de la porción es de $15.000 en efectivo. Todo lo recaudado será destinado a fortalecer las acciones del Hogar de Ancianos Gualeguaychú", mencionaron desde la entidad que esperan contar, como siempre con la colaboración de toda la comunidad.