Cada 3 de junio desde 1993, Rotary Gualeguaychú Oeste reafirma su compromiso con la comunidad local y a nivel internacional, con acciones que promueven la salud, la educación, la paz y el desarrollo sostenible.



“Esta oportunidad es propicia para agradecer a la comunidad de Gualeguaychú, que siempre nos alienta, acompaña y colabora para hace posible concretar acciones y proyectos de servicio en beneficio de toda la comunidad”, expresó la actual presidente Andrea Takáts.



Según señalaron desde la institución, “la diversidad de proyectos y programas de servicio es extensa, destacándose el acompañamiento a Interact -, grupo de adolescentes que hace 16 años realiza servicios comunitarios -, los intercambios de jóvenes que viajan a diferentes países del mundo entre los 15 y los 30 años, y la adquisición de equipamientos de salud, como la entrega de un ecógrafo al Hospital Centenario en junio de 2025, destinado a mejorar la atención en la Unidad de Terapia Intensiva”.



“También se pueden mencionar el padrinazgo de la Escuela Grané (de Horticultura), la distinción a los mejores compañeros de sexto grado, el desarrollo de proyectos con las escuelas Técnicas 1 y 3, las capacitaciones en techos verdes y las plantaciones de árboles nativos, entre muchos otros”, agregaron.



Actividades a desarrollar en junio



Rotary Gualeguaychú Oeste informó a la comunidad que durante el mes de junio están planificadas varias actividades, como una venta de locro con para el sábado 20, cuyos fondos serán destinados en la continuación de la obra de remodelización de un amplio sector del Hogar “Cura Jeannot”, en Ituzaingó y 9 de julio. Para quienes deseen colaborar, pusieron a disposición el alias hogar.construyendo de manera permanente.



A su vez, tendrá lugar la novena distinción a los Servidores Comunitarios Destacados el viernes 26 de junio a las 19 horas en el Centro Municipal de Convenciones Malvinas Argentinas. “Se reciben propuestas para homenajear a vecinos e instituciones locales por nota, hasta el 18 de este mes. Consultas en redes, [email protected] o al tel 1563-2034”, recordaron.