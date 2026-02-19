Rotary Club Gualeguaychú Oeste realizó la donación de equipos técnicos para la instalación de un sistema de calefacción, en la nueva ala noroeste del edificio del Hogar de Ancianos “Cura Jeannot”.

La misma es una sección preexistente que está siendo reemplazada, para mejorar su infraestructura edilicia, a través del “Proyecto Comunidad Activa”. De esta forma, la donación asciende a un total de: $ 5.200.000.

¿Qué es el Proyecto Comunidad Activa Hogar ?



El cuidado y bienestar de nuestros adultos mayores representa uno de los desafíos más significativos y nobles que enfrenta nuestra sociedad. Es en este espíritu de compromiso social que nace este proyecto como una iniciativa conjunta entre el Rotary Club Gualeguaychú Oeste, Rotary Club de Gualeguaychú, desarrollada en estrecha colaboración con la Pía Unión San Antonio de Padua, institución responsable del Hogar de Ancianos Cura Jeannot.



A través del trabajo colaborativo entre profesionales, técnicos de la construcción y las autoridades del hogar, se identificó la oportunidad de transformar la refacción en un proyecto integral que mejore sustancialmente la calidad de vida de las personas residentes.

“Esta idea conjunta aspira a ser modelo de colaboración interinstitucional y ejemplo de cómo la unión de voluntades puede generar transformaciones significativas en la vida de nuestra comunidad, y a su vez, es la expresión tangible de los valores rotarios de servicio, integridad y liderazgo, puestos al servicio de quienes más lo necesitan”, expresaron desde Rotary.