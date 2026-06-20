Con el objetivo de destacar el trabajo solidario y el compromiso sostenido con el bien común, Rotary Gualeguaychú Oeste realizará una nueva edición del reconocimiento a los Servidores Comunitarios Destacados 2026, una distinción destinada a personas e instituciones que desarrollan acciones de impacto social en la ciudad.

El acto de reconocimiento tendrá lugar el viernes 26 de junio a las 19 horas en el Centro de Convenciones, ubicado en Estrada 1080, dentro del Parque de la Estación.

La iniciativa busca visibilizar y poner en valor aquellas tareas que muchas veces se realizan de manera silenciosa, pero que resultan fundamentales para fortalecer el entramado social de Gualeguaychú. Desde la organización destacaron que el espíritu de la convocatoria está alineado con uno de los principios centrales del movimiento rotario: “Dar de sí antes de pensar en sí”, una consigna que promueve el servicio y la vocación comunitaria.

En ese marco, Rotary abrió una convocatoria para que vecinos e instituciones puedan postular a quienes consideren merecedores de esta distinción por su aporte a la comunidad.

La propuesta busca reconocer experiencias de compromiso social que contribuyen al desarrollo comunitario y que, a través de acciones concretas, generan un impacto positivo en la vida cotidiana de la ciudad.

Para consultas o mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 1563-2034.