Se viene el día de la madre y en Presente podés encontrar los regalos más lindos a precios súper accesibles. Encontrá pulseras y collares desde 8 mil pesos. Chapas decorativas desde 7200 y un montón de cosas más. Vení a 25 de mayo 654 y descubrí múchísimas cosas más.

Mate ranchero: $30.000

Reposera: $115.000

Lona: $48.000

Tazas: $12.000

Matera: $58.000

Mate imperial de alpaca lisa: $30.000

Mate criollo base crudo: $16.000



