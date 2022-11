Sube la nafta, sube todo. Es una frase que tiene sus años en la Argentina; pero que en este 2022 parece no tener freno. Previo al aumento de la petrolera estatal, autos, camionetas,motos, colectivos, gente con bidones hacía cola para tratar de cargar lo que estaba a su alcance en una carrera desigual contra el aumento y una inflación que nos está fagocitando.

Consultado el propietario de una Estación de Servicio por Ahora ElDía, dijo que “la gente que echaba 2000 o 1000 pesos después de la suba vino con el mismo monto de dinero a cargar. Echa un poco menos y dosifica un poco sus movimientos. Después están aquellos que no pueden dejar de circular y resignan otras cosas”.

Uno de los conductores que esperaba su turno en el surtidor dijo que “hasta hace un tiempo echaba Infinia hasta que me resultó imposible, razón por la que me tuve que inclinar por la Super, conocida en su momento como común. Otra no me queda. El auto es una herramienta de trabajo, debo cuidarla, pero los costos de ponerlo en marcha con el valor de los combustibles y una moneda depreciada como la que tenemos me resulta inviable cargar la nafta de mejor octonaje”.

Un fletero con su vieja camioneta señaló a este medio que “no me queda otro remedio que asumir los costos del aumento, dado que si se lo aumento a los potenciales clientes me quedo sin trabajo porque la gente no tiene un peso partido al medio”.

Por su parte, un remisero contó que “si bien utilizo GNC, enciendo y apago el auto a nafta y cada tanto le hago unos kilómetros con combustible, por lo que el aumento no me incide demasiado, ahora después de una suba de las naftas seguramente llegará el del GNC y hoy por hoy no podemos aumentar más el pasaje, porque la gente no puede más. No tiene plata y poner en marcha un vehículo demanda mucho dinero”.

Por otra parte, un distribuidor de alimentos señaló a Ahora ElDía que “seguramente este aumento se trasladará a las mercaderías en breve, amén de los aumentos que tenemos casi a diario, o al menos semanalmente. Una vez más el que paga los platos rotos es el consumidor”.

Además, un profesional de la agronomía comentó que “a los honorarios que le pasamos a los clientes haya que sumarles los viáticos que en este caso pasa por el combustible. Ir a ver un lote demanda varios kilómetros. Y en el día se recorren muchos lotes, especialmente en tiempos de siembra y cosecha. Seguramente tendremos que trasladar el aumento a quienes requieran de nuestros servicios”.

Cabe destacar que desde el desabastecimiento de comienzos y mediado de este año, los precios del gasoil son más altos que los de las naftas, cuando históricamente siempre fue al revés. En su momento, explicaron las empresas, los precios subieron para evitar la falta de combustible.