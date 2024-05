A 109 días (3 meses y 17 días) para el inicio de los Juegos Paralímpicos de París de 2024 (antes, del 26 de julio al 11 de agosto, se celebrarán los Juegos Olímpicos) , Antonella Ruíz Díaz detalló a Ahora ElDía cómo viene la preparación y cuáles son sus expectativas en la máxima cita del deporte adaptado.

La gualeguaychuense, de 27 años, es una de las esperanzas de la delegación argentina para la obtención de medallas.

Es que Ruíz Díaz fue bronce en impulso de bala en Tokio 2020, en lo que fueron sus primeros Juegos Paralímpicos, y llega con buenos números a París.

Porque a la medalla olímpica, se le suman las preseas de oro y plata, que sumó en los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile el año pasado, donde en la prueba de bala batió su propio récord y estableció la mejor marca de la historia de la competencia, con 9,89 metros.

Mientras que, en disco, tiene como registro más alto un lanzamiento a 28,55 metros y, si bien no es su prueba predilecta, supo ser medallista de oro en los Parapanamericanos Lima 2019 y plata en Santiago 2024.

Antonella exhibe la de plata en el podio del lanzamiento de disco en Santiago 2023.

Ruíz Díaz debutará en los Juegos Paralímpicos de París (Francia) 2024 el 30 de agosto en impulso de bala, mientras que el 4 de septiembre competirá en lanzamiento de disco, ambas dentro de la categoría F41 (talla baja).

¿Cómo viene la preparación para París?

Venimos trabajando desde que llegamos de Tokio. Es una preparación larga y ahora estamos a tres meses de la competencia. Todavía nos queda un tiempito para continuar con la preparación intensiva. Buscamos llegar a los juegos con toda la fuerza y la técnica perfeccionada, justo para esa fecha.

Entrenabas en el CeNARD ¿Seguís con los entrenamientos allá?

Con mi entrenador Javier Álvarez decidimos que entrene en Gualeguaychú. Así que entrenó acá bala, disco, gimnasio y fitness, es decir, todo lo referido a mi preparación. Tengo lo justo y necesario en el polideportivo (CEF Nº6) para continuar con la puesta a punto en la ciudad, además de estar mucho más cómoda en mi casa.

Tuviste una excelente labor en los Parapanamericanos el año pasado

La verdad que en Santiago de Chile me fue excelente. Pensábamos obtener esa marca en bala (9,89 récord parapanamericano) y en el disco también imaginábamos una marca más elevada, pero no se dio, porque me levanté con el pie derecho ese día, pese a que sentía estar preparada para llevarme la medalla de oro. Siempre me preparo muy bien para los torneos grandes y espero llegar a los Juegos de París en mi mejor estado. Eso lo consigo con el entrenador, con quien nos entendemos a la perfección. Él me conoce cómo rindo y me entrena lo suficientemente bien, para que esté en mi mejor momento el día de competencia.

¿Cuáles son tus expectativas en disco? ¿Son las mismas que en bala?

Las expectativas son las mismas en ambas, siempre voy por todo en las dos disciplinas. Más allá de que la bala sea mi fuerte, el disco también me gusta, pero me falta mejorar mucho con respecto a la fuerza en la técnica. Pero así todo, entreno con la misma intensidad que con la bala. Le dedico el mismo tiempo a las dos; tres días a la semana hago bala y otros tres, disco.

Lo bueno del disco es que si tenés un buen día, podés lanzar y mejorar en metros, a diferencia de la bala, que se ve reflejada en centímetros. Estoy focalizada en pelear por medallas en ambas pruebas.

Entonces el objetivo es ir por medallas en las dos pruebas

Sí, pero siempre digo que primero busco mejorar mis marcas, que es lo que me satisface y por lo que trabajo todos los días. Obviamente que de la mano de mi mejoramiento van a venir las medallas.

Insisto, el objetivo es superar mis registros y obviamente tratar de colgarme una medalla para tener ese reconocimiento. En definitiva, todo el esfuerzo que hago es para mejorar mi marca; si lo consigo, pero no me traigo una medalla, no pasa nada. Me reprocharía no darlo todo, es decir, no conseguir mi mejor registro y quedar afuera del podio. Sería algo feo para mí.

¿La beca del ENARD alcanza?

Estoy becada por el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y es buen ingreso, pero con todos los gastos que tenemos los deportistas en cuanto a la preparación, alimentación, suplementos y psicólogos, entre otras cosas, es como que estaría bueno que se aumente un poco más, para poder costear todo eso sin problemas.

¿Qué significa para vos será olímpica nuevamente?

Es lo máximo que le puede pasar a un deportista. Soy una afortunada de haber llegado a donde llegué y la verdad que lo recontra valoro. Entreno y me dedico a esto con mucho sacrificio, porque yo sé que detrás de mí hay un montón de atletas que persiguen el mismo sueño. Así que estoy dando lo mejor de mí para poder dejar a la Argentina en lo más alto del podio.

Hablando de sueños ¿Cuál es tu anhelo para París 2024?

Obviamente que mi sueño es volver a subirme a un podio, más allá de lo que dije anteriormente de mejorar mis marcas. En París me ilusiono con colgarme una medalla del color que sea.

