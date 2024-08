La atleta local viajará el próximo martes a Francia para representar a la Argentina en la máxima cita del deporte adaptado, a celebrase del 28 del corrientes mes al 8 de septiembre.

Antonella Ruíz Díaz cuenta las horas para la participación en sus segundos Juegos Paralímpicos. La gualeguaychuense será parte de la delegación de 69 deportistas que tendrá el Comité Paralímpico Argentino (Copar) en París 2024.

La representante de Gualeguaychú competirá el viernes 30 en impulso de bala (su prueba predilecta y en donde aspira a lograr un podio) y el miércoles 4 de septiembre en lanzamiento de disco, dentro de la categoría F41 (destinado a atletas de talla baja).

Con una valija cargada de sueños, la deportista de 27 años emprenderá el viaje rumbo a París el próximo martes, junto al equipo argentino de atletismo, para realizar la parte final de la preparación en la capital francesa, con miras al debut en los Juegos Paralímpicos.

Hasta el lunes, la puesta a punto de Antonella, de cara a su participación en el torneo más importante que tendrá por los próximos cuatro años, se desarrolla en Gualeguaychú, donde reparte sus entrenamientos en el viejo Polideportivo Sur y en un reconocido gimnasio de la ciudad.

En la Alianza Francesa, el centro cultural que el jueves le rindió una cálida despedida, Ruíz Díaz charló mano a mano con Ahora ElDía y ahondó sobre su preparación, expectativas y sueños, en lo que serán sus segundos Juegos Paralímpicos, tras su histórica primera participación en Tokio 2020, donde fue medallista de bronce.

Ruíz Díaz y su histórica medalla de bronce que se colgó en Tokio 2020.

“Fue un año complicado para mí, porque estuve mucho tiempo en cama por el dengue. Además, este año llovió bastante y muchas veces no pude entrenar. Pero dentro de todo me pude acomodar con el entrenamiento en el último tiempo y estoy lista para viajar y hacer la preparación final allá. Estoy ansiosa por llegar a Francia para adaptarme rápido al cambio horario y del clima”, expresó Antonella en el inicio de la nota.

Sobre la comparación de cómo fue la preparación para Tokio 2020 en relación a la venidera cita en París, Ruiz Díaz indicó: “Me siento mucho más preparada que en mis primeros Juegos, porque como sabemos fue en medio de la pandemia. Entonces fue difícil para todo el mundo y para mí no fue la excepción. Tuve problemas para llevar a cabo mis entrenamientos en ese contexto. Por eso, ahora estoy mucho más preparada y también siento que en estos cuatros años mejoré mis resultados en los lanzamientos”.

Puede interesarte

En cuanto a las expectativas para la competencia, la atleta local es consiente que es candidata a terminar en el podio, pero para eso cree que debe superar su récord personal, que en bala es de 9,89 metros, registro que le permitió ganar la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023, el año pasado.

“El primer objetivo es llegar a los 10 metros y de ahí para arriba. Sueño con batir mi marca y traerme una medalla”, afirmó al respecto.

Antonella Ruiz Díaz tendrá como rivales a la tunecina Raoua Tlili y a la colombiana Mayerli Buitrago como principales contendientes. La africana es la vigente campeona paralímpica y es dueña de los récords y la gran candidata a quedarse con el oro.

Por su parte, la sudamericana superó a la argentina en Tokio 2020 y se quedó con la medalla de plata con una marca de 9,96 (récord sudamericano), pero Antonella se tomó revancha el año pasado en Santiago y le arrebató la de oro en bala.

La rutina de gimnasio que realiza Ruíz Díaz es parte del plan de entrenamiento que le prepara su entrador Javier Álvarez desde Buenos Aires (crédito: MR Fotografía)..

Ante la consulta si la tunecina puede tener un mal día y tener registros inferiores a los de su actualidad, la atleta local indicó: “Tiene el récord en bala y en disco, así que apunto a ella. No considero que pueda tener una mala performance, sino que yo puedo mejorar. No espero que el otro se equivoque para poder salir adelante, sino que este año voy más confiada en mí. Trato de no depender de los errores de los demás y concentrarme en tener un buen día, para poder mejor mis marcas y luchar por una medalla”.

Los buenos últimos registros que consiguió Antonella ilusionan a Argentina y a todo Gualeguaychú (que estará pendiente de su participación) de poder repetir o mejorar lo hecho en Tokio. Pero la deportista con pasado en el básquet y en el futsal, antes de ser descubierta por el profesor Gustavo Briozzo en Gualeguay, busca abstraerse de las expectativas depositadas en ella.

“Personalmente no pienso en lo que se genera alrededor de mí. Trabajé un montón para focalizarme en mí y que cuando llegue el día de la competencia pensar solamente en hacer lo que sé y no estar pendiente de lo que quieren los demás, porque si no es mucha presión”, se sinceró.

Asimismo, Antonella reveló que competir en los Juegos Paralímpicos “es una mezcla de sentimientos” y que, “lo tomo con mucha responsabilidad, porque más allá que disfruto competir, me vacío en cada competencia para demostrarme a mí misma que puedo autosuperarme y darle una alegría a Argentina”.

Para cerrar, Ruiz Díaz valoró el sacrificio que hace para estar en la élite del deporte adaptado. “Puede que suene mal, pero este gran presente es gracias a mí y obviamente al apoyo de mi familia y entrenador (Javier Álvarez). Pero este premio me lo debo a mí, porque no es nada fácil ser deportista, porque por más que me dedico a lo que me gusta. Ser atleta olímpica consiste en levantarse y tener la fuerza para salir y competir, porque vas a representar nada menos que a tu país”.

Producen un documental sobre el proceso que llevó a Antonella a París 2024

El audiovisual independiente está en mano de dos realizadores locales, Ignacio García y Camila Mateo, quienes desde abril comenzaron a registrar la preparación de Antonella Ruíz Díaz rumbo a los Juegos Paralímpicos en Francia.

En el documental, se podrá ver a Antonella durante sus entrenamientos en Gualeguaychú, así como también se podrá conocer el camino que la llevó a su primera y segunda experiencia paralímpica. También recogerá los testimonios de su familia y entrenadores.

En una segunda instancia de grabación, los documentalistas locales intentarán registrar la vivencia de la atleta en París y, finalizará con la filmación de su arribo a la ciudad luego de su performance olímpica.

El film pretende ser la primera pieza audiovisual de su tipo en la provincia y visibilizar el deporte adaptado en Entre Ríos.

En la actualidad, los realizadores se encuentran buscando financiamiento para poder seguir desarrollando el proyecto, las empresas e instituciones interesadas en contribuir con esta iniciativa pueden comunicarse al mail antonelladocumental@gmail.com. También se encuentra activo un alias (antonella.documental) para todas las personas que quieran realizar su aporte. El mismo está a nombre de la productora Camila Mateo.