Con una convocatoria que reunió a referentes educativos, culturales, políticos y turísticos de Gualeguaychú, los organizadores de “Carnaval con todos” avanzaron en la planificación de una nueva edición de la iniciativa inclusiva que busca acercar a personas con discapacidad al carnaval. La reunión contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, representantes de comparsas y directivos de distintas instituciones educativas.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la magnitud que tendrá esta nueva edición. Según explicó Rodrigo Ipperi, uno de los impulsores del proyecto, a Ahora ElDía, este año “Carnaval con todos” duplicará la cantidad de participantes respecto al 2025.

“El año pasado eran 300 personas y ahora son 600. Entonces hablamos de la magnitud del evento y de la necesidad de contar con todas las áreas para la elaboración de trajes, el acompañamiento educativo y también el apoyo municipal para garantizar que todo se lleve adelante sin problemas”, expresó.

El organizador destacó además el formato participativo del encuentro, que se extendió durante una hora y media y permitió un intercambio abierto entre todos los presentes.

“La reunión fue muy rica porque no nos pusimos como mesas de escuela, sino en ronda, en círculo. Todos nos mirábamos, todos aportábamos y surgieron cosas muy interesantes”, afirmó.

Ipperi destacó la amplitud de sectores presentes durante el encuentro y remarcó la importancia del acompañamiento institucional para el crecimiento del evento.

“Estuvieron diferentes áreas, tanto educación, política como cultural. En educación estuvo la directora departamental de escuelas, Marta Irazabal, supervisores de Educación Especial, Artes Visuales y Tecnología, tanto de nivel provincial como departamental”, explicó.

También participaron representantes legales de instituciones privadas y especiales vinculadas al proyecto, además de los establecimientos educativos que formarán parte de la edición 2026 de Carnaval Con Todos.

En el plano político, Ipperi detalló que asistieron el secretario de Gobierno, Juan Ignacio Olano, concejales de distintas fuerzas políticas, la diputada provincial Julia Calleros, el secretario de Cultura, Deporte y Juventud Luis Castillo y representantes de los Corsos Populares “Matecito”.

A su vez, el ámbito carnavalero estuvo representado por dirigentes y directores de comparsas y clubes históricos de la ciudad. “Estuvieron los presidentes de Central Entrerriano y Tiro Federal, Joaquín Villanueva, director de Kamarr, y Gregorio Farina, director de Marí Marí. Los demás no pudieron asistir, pero estaban al tanto de la reunión”, señaló.

Durante la jornada también se proyectó un video que repasó el recorrido de Carnaval Con Todos desde 2025 hasta la actualidad, con el objetivo de contextualizar a quienes aún no conocían en profundidad la propuesta.

Ipperi valoró especialmente la predisposición y el compromiso de los asistentes. “Nadie se levantó de la reunión. Educadores, políticos y representantes culturales estuvieron con escucha atenta y muy predispuestos. Ojalá sirva para todo lo que se viene”, concluyó.