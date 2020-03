Rumores de separación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Luego llegaron varios rumores de embarazo, que fueron desestimados por el tiempo. Aunque el que sí se concretó fue el de convivencia, ya que la pareja comenzó a compartir su vida cotidiana antes de viajar a Mar del Plata, donde hicieron temporada juntos hasta hace apenas unos días.

Fue justamente allí donde surgió el nuevo rumor, el que asegura que Nico y Laurita estarían separados. Según confirmaron ayer en Intrusos, “Laurita casi siempre ha hablado con la prensa y el lunes 24 de febrero la fuimos a buscar al teatro. Ese día, sabiendo que estábamos ahí porque habíamos avisado a la producción, ella abandonó la sala corriendo con lentes. Realmente me llamó la atención”, señaló Gonzalo Vázquez, el cronista del programa que cubrió la temporada de verano.

“Acto seguido, le digo a una de las personas que trabaja en la obra ‘no me mientas, acá algo pasó entre Laurita y Cabré porque ella nunca tuvo este tipo de actitudes’. Me respondió lo que yo sabía que me iba a decir, que no había pasado nada”, sostuvo. Y agregó que luego del episodio, “cinco minutos después de esta charla, me llegó un WhatsApp de Laurita disculpándose por no darme la nota pero me dijo que estaba sin maquillaje y que la arregláramos para otro momento. Sigo pidiendo la nota y no me la dieron”.

Ante la versión, Teleshow se comunicó con allegados a la pareja que desestimaron el rumor de crisis entre los actores. Incluso, señalaron que el domingo pasado -luego de culminar la obra de teatro en la costa argentina- todo el elenco de artistas y los técnicos que participaron de Departamento de Soltero fueron a celebrar la última función y concurrieron a una cena en un restaurante ubicado en el Puerto de Mar del Plata, donde estuvieron Nico y Laurita. Según testigos de la cena, “no hubo ningún indicio de ruptura o crisis entre ellos”, incluso se habrían sentado juntos en la mesa compartiendo un agradable momento junto a sus compañeros.

Aunque ellos no salieron a desmentir ni a confirmar, Laurita publicó en sus redes un posteo, anunciando que se iba de viaje. Según señalaron a Teleshow, la actriz se habría ido a Broadway para ver diversos espectáculos, aunque en su cuenta de Instagram no menciona ni nombra a su novio, pero sería quien sacó las fotos que la bailarina subió a sus redes en el aeropuerto. La pareja se prepara para comenzar con la gira de la obra por el interior del país, a partir del 3 de abril en la provincia de Córdoba, donde se presentará el mismo elenco conformado por Fernández, Cabré y Christian Sancho. Cabré podría estar viajando en los próximos días para reencontrarse con la actriz, ya que en breve se realiza la Maratón de Nueva York, donde participó el actor el año pasado.