Sin querer, Rusherking se volvió a meter en el barro mediático. El joven cantante se presentó en Mar del Plata, en el marco de un show gratuito para los 25 mil jóvenes que forman parte de los Juegos Evita, y cantó un par de temas. En ese contexto, el novio de Eugenia Suárez habló sobre sus sensaciones tras el espectáculo: “Me pone muy contento estar nuevamente en Mar del Plata. El año pasado también estuvimos para esta fecha y siempre que venimos esta gente nos recibe muy bien”.

Por supuesto, Rusherking cantó el tema Perfecta, que grabó con Dread Mar-I y que tuvo repercusión porque el tema está dedicado a la actriz y el clip está protagonizado por ella. En ese sentido, el músico aseguró: “Salió hace muy poco la canción y la está rompiendo. Estamos en el top ten de las canciones más escuchadas de la Argentina y el 27 de octubre sale el tema con Reik que es un groso, un gran artista internacional y uno de los más escuchados en México”. Y agregó sobre sus planes profesionales: “Poder colaborar con ellos es increíble. Hay más sorpresas y cosas que quedan para el resto del año. Estas son como las dos primeras bombas, pero va a haber más”.

En tanto, sobre la composición de la canción para la China, Rusher afirmó: “Compongo lo que me pinta. No todos mis temas son románticos, sino que también hago trap, balada, pop, r&b. Depende de lo que sienta en el momento y cómo van saliendo las canciones”. Y sobre su noviazgo con la ex de Benjamín Vicuña y su supuesto compromiso, el intérprete dijo: “¿Eh? No, estamos muy bien de novios, enamorados, tranquilos, así que todo muy bien”. Y al ser consultado sobre los cambios en su vida personal y profesional, el cantante le tiró un palito a su ex, María Becerra: “Es algo que me gusta mucho: el descubrir y evolucionar”.

En ese punto hay que recordar que la relación llegó a su fin luego de que la artista descubriera que el joven la había engañado en reiteradas oportunidades. El final de la relación fue un escándalo que terminó con insultos en Twitter y mujeres que aseguraban que habían mantenido diversos affaires con el actual novio de la China. Al parecer, ese encono no terminó en el pasado.

Pero Rusher optó por no hablar del tema. En cambio, eligió contar cuáles son sus influencias: “Me gusta mucho Drake, Justin Bieber, The Weeknd. Me encantaría compartir escenario con Justin Bieber algún día, sería un sueño. Es el artista que escucho desde que tengo uso de razón y hoy en día lo sigo escuchando. Me sé todas sus canciones y me encanta lo que hace. Además, tiene una gran tendencia a apoyar la música latina”.