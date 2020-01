Russo: "Tevez es un ídolo de Boca, eso hay que valorarlo mucho"

"Siempre me he manejado de la misma manera, con respeto al jugador. Siempre, para lo que uno necesita, tiene que tener en cuenta primero al individuo y después al futbolista. No hemos tenido ni el tiempo ni la forma todavía, pero Tevez es jugador del club, es un ídolo y yo valoro eso. Siempre hemos tenido el mayor de los respetos hacia esas cosas, con él y con todo el mundo", explicó el director técnico en diálogo con TyC Sports, aclarando que todavía no ha tenido tiempo de charlar en privado con el Apache.

Las circunstancias también son extensivas al volante italiano Daniele De Rossi, quien se presentó a entrenar envuelto en iguales rumores de salida: "Son jugadores del club y tienen contrato. Hasta ahí estamos dentro de la normalidad. Después, si al momento en el que hablemos, alguno manifiesta algo, se verá. Pero hoy son todos jugadores de Boca y arrancamos así", concluyó.

Más allá de ésto, el entrenador campeón con Boca de la Libertadores 2007 se mostró muy feliz por tener una nueva chance de dirigir al Xeneize: "Estoy contento de haber vuelto a este club tan especial. Tengo que agradecerle a la gente que ha confiado en mi para darme esta enorme responsabilidad. Haremos lo mejor posible, como siempre lo intentamos, sabiendo lo que significa Boca", cerró.