Minutos antes de las 19 horas de este miércoles, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas informó sobre el incendio de un camión sobre el puente Urquiza, correspondiente al kilómetro 111 de la Ruta 12. El siniestro ocurrió en el carril en sentido Entre Ríos-Buenos Aires y demandó la intervención de los Bomberos de Zárate.

El tránsito se vio completamente interrumpido.



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