Un auto se prendió fuego por completo luego de haber atropellado a un carpincho suelto sobre la ruta nacional 14, en cercanía a la localidad correntina de Paso de los Libres.

El siniestro ocurrió este martes por la mañana, alrededor de las 6:30. Según lo informado por la Policía, en el vehículo viajaba una pareja oriunda de la provincia de Buenos Aires que se dirigía hacia Misiones. Ambos, afortunadamente, resultaron ilesos.

Tras el impacto, comenzó a tomar fuego la parte delantera del Citroën, modelo C3, hasta que el fuego se propagó a toda la carrocería. La destrucción fue total.

En el lugar del hecho debieron intervenir bomberos voluntarios de Paso de los Libres que lograron sofocar las llamas que se originaron en el choque, como así también en los pastizales lindantes al incendio.

El conductor de 46 años y la mujer, de 50, provenían de Lomas de Zamora.

Fuente: Ahora