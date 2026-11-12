Ayer personal policial de Comisaría Cuarta y Tercera intervinieron en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta N.º 20, a la altura del kilómetro 7, hacia el norte, donde se produjo el vuelco de un camión.



Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un camión marca Mercedes Benz, perteneciente a una empresa del rubro cárnico (transportaba carne vacuna y res de cerdo) de la vecina localidad de Concepción del Uruguay, había volcado al ingreso de la ciudad, quedado sobre su lateral en la banquina.



El camión era conducido por un hombre de 43 años, acompañado por otro de 24 años. Ambos ocupantes resultaron con lesiones leves, igualmente fueron trasladados en ambulancia al Hospital Centenario para recibir atención médica.



Trabajaron en el lugar efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, Prevención Delitos Rurales y personal de fiscalización.



Luego de las diligencias de rigor, se autorizó el trasbordo de la mercadería en un camión que circulaba detrás siguiendo la ruta correspondiente