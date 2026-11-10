Un relevamiento basado en reportes de transportistas identificó 37 tramos críticos en rutas argentinas, que abarcan un total de 4.625 kilómetros. Los problemas incluyen baches, banquinas deterioradas, sectores intransitables y caminos sin asfalto, con impacto en los tiempos de traslado, los costos del transporte de cargas y los riesgos para los conductores.

El informe fue elaborado por la consultora Focus Market, a través de la Primera Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Carga (PAETAC), sobre la base de reportes de transportistas. Según los datos relevados, 35 de los tramos corresponden a rutas nacionales y suman aproximadamente 4.540 kilómetros. Los dos restantes pertenecen a la red provincial y comprenden otros 85 kilómetros.

Las Rutas Nacionales más afectadas

Entre los corredores más comprometidos, el informe pone el foco en la Ruta Nacional 151, entre Puelén y Cipolletti, con 210 kilómetros en muy mal estado y el registro de una víctima fatal reciente. También se menciona la RN 152, señalada como "intransitable", y la RN 40, en Santa Cruz, que presenta la mayor demora estimada: 4 horas y 8 minutos entre Perito Moreno y Gobernador Gregores.

El mapa de los tramos de ruta más afectados. Focus Market a través de PAETAC

El relevamiento también identificó otros tramos críticos en las Rutas Nacionales 3, 14 y 16, con presencia de baches, desvíos y deterioro generalizado. En la RN 3, entre San Miguel del Monte y el cruce con la RN 226, se calculó una demora de 2 horas y 22 minutos.

El deterioro de las rutas provinciales

En cuanto a las rutas provinciales, los transportistas reportaron problemas en dos corredores que totalizan 85 kilómetros. El caso más grave corresponde a la RP 2 de Santa Fe, donde se informaron víctimas fatales y una demora estimada de 44 minutos. Por su parte, la RP 3 de Formosa presenta dificultades de mantenimiento.

La última parte del relevamiento incorpora otros 15 tramos de rutas nacionales, con unos 1.825 kilómetros afectados. Entre ellos se destaca la RN 25, en Chubut, que presenta 500 kilómetros deteriorados y una demora estimada de 2 horas y 50 minutos. También se registraron baches, banquinas descalzadas y señalización deficiente.

El impacto económico del deterioro vial

El informe también pone el foco sobre como el deterioro de la infraestructura tiene consecuencias directas sobre los costos operativos de las empresas de transporte.

“El deterioro de las rutas representa un costo significativo para el transporte de carga, ya que incrementa el consumo de combustible, acelera el desgaste de neumáticos y vehículos, eleva los gastos de mantenimiento y genera demoras en las entregas”, expresó al respecto Damián Di Pace, director de Focus Market.

El informe apunta a como el deterioro de la infraestructura tiene consecuencias directas sobre los costos operativos de las empresas de transporte.

El impacto, según el análisis, también alcanza a la cadena productiva y puede trasladarse a los precios finales de los bienes. En ese sentido, Di Pace sostuvo que la inversión en infraestructura vial debe considerarse una decisión económica estratégica para reducir costos y mejorar la eficiencia logística.

“En un mercado internacional cada vez más exigente, donde los precios y los tiempos de entrega son determinantes, la ineficiencia logística puede reducir los márgenes de los exportadores, encarecer los productos argentinos y dificultar el acceso a nuevos mercados”, concluyó Di Pace.