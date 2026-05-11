En Entre Ríos se registraron 189 siniestros viales graves, de los cuales 31 fueron fatales, en el primer trimestre de 2026. Como consecuencia, entre enero y marzo murieron 47 personas, según los últimos datos oficiales consolidados en lo que va del año. Hubo además 161 heridos graves y 86 heridos leves.

AHORA accedió al informe preliminar del Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos sobre la siniestralidad vial de enero, frebrero y marzo de 2026, elaborado con datos de los gabinetes de Accidentología Vial de la Policía provincial.

La cantidad de muertes en siniestros viales en los tres primeros meses de 2026 significa un aumento del 50% en relación con el mismo período de 2025, cuando en los mismos meses habían fallecido 31 personas en la provincia. El año pasado terminó con 133 víctimas fatales en calles y rutas de Entre Ríos.

Paraná volvió a ser el departamento con mayor cantidad de víctimas fatales: acumuló 13 fallecidos y 10 siniestros fatales en los primeros tres meses del año. Le siguieron Gualeguaychú y Villaguay, con 10 y 8 muertos respectivamente.

Los departamentos Diamante, Federal, Gualeguay, Islas, Tala, Uruguay y Villaguay terminaron el primer trimestre sin siniestros fatales.

El informe indica además que el 58% de los siniestros fatales ocurrió en zonas rurales y que la mayoría se produjo en rutas. Del total de hechos fatales registrados en rutas provinciales y nacionales, 10 sucedieron en rutas nacionales y 8 en rutas provinciales.

En cuanto al tipo de siniestro, las colisiones entre vehículos representaron el 58% de los casos fatales. También se reportaron choques, vuelcos, salidas de calzada y atropellos.

Otro dato destacado es que el 61% de los hechos fatales ocurrió durante el día, entre las 7 y las 19 horas. Los días con mayor cantidad de siniestros fueron martes y jueves.

Respecto al perfil de las víctimas, el 66% fueron varones. En relación con las edades, el grupo más afectado fue el de jóvenes de entre 15 y 24 años, que representó el 25% del total de fallecidos. Le siguieron las franjas de 25 a 34 años y de 35 a 44 años, ambas con el 17%. Se registraron víctimas en prácticamente todos los rangos etarios.



Además, el reporte al que accedió AHORA precisa que los autos involucraron al 41% de los usuarios fallecidos, mientras que las motos estuvieron involucradas en el 26% de las muertes, mientras que.

Desde el Observatorio aclararon que se trata de datos preliminares y parciales, ya que las estadísticas se elaboran sobre una base de información que se actualiza constantemente. Asimismo, el informe aclara que se requieren 30 días de seguimiento de las personas heridas antes de cerrar los datos de letalidad. Por eso los datos de enero, febrero y marzo se revelaron este lunes, luego de cumplido ese plazo.