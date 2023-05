“Desde que se descubrió la estatua, no dejo de reír, porque todas las preguntas que han hecho van todas para ese lado, y nadie se detuvo a leer ni de qué estaba hecha la estatua o de los estilos de la artista”, afirmó de manera risueña la artista y escultora de Gualeguaychú Ruyina Abraham sobre la polémica de la estatua de Marcelo Gallardo y la polémica y abultada entrepierna que le hicieron.

La escultora de la estatua de Gallardo fue Mercedes Savall, quien luego de conocida su obra afirmó que “lo de destacar la parte de la entrepierna ya estaba pactado desde el principio pero preferí no decir nada para que la gente lo vea”, pero además sostuvo que ese detalle “se nota mucho más en las fotos que estando en vivo”.

“La justificación que da a las partes voluminosas claramente apunta al objetivo conseguido: que se hable de la obra”, sostuvo al respecto Ruyina en declaraciones a ElDía desde Cero (FM 104.1), programa en el cual además defendió también el estilo de la artista: “Las otras obras de esta autora son bastantes parecidas, es como su estilo. No es que las similitudes son exactas, sino que otras obras tienen básicamente el mismo estilo”.

“Cuando uno talla algo, siempre es aprobado, visto y recontra visto. No solo por quien la hace sino también por quien la encarga y también por el propio Gallardo. Coincido que no fue ella la que decidió hacer eso en la entrepierna porque conozco al equipo de esta artista y no es que todo el trabajo depende de una sola persona”.

Finalmente, la artista de Gualeguaychú concluyó su opinión de una manera bastante directa y jocosa: “O sea, si Gallardo lo aprobó… bueno, listo, lo aplaudo. Va a ser la persona más fotografiada. No sé si ven que la altura de siete metros está espectacular para una foto vertical, donde una se para abajo y listo. O sea, creo que está todo tan medido que hasta me da como cositas”.