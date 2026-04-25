SALIÓ EL SOL, ¿PERO VUELVE EL AGUA?
Sábado agradable en Gualeguaychú, aunque con alguna posibilidad de lluvias aisladas
El fin de semana comenzó con buen tiempo en la ciudad, con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 16°C.
El sábado inició con buen tiempo en la ciudad, y al menos hasta la noche se aguarda que el cielo esté parcialmente nublado, con la temperatura oscilando entre los 13 y los 23°C.
Recién para la noche hay alguna probabilidad de tormentas aisladas en la ciudad.
Mientras que el domingo el tiempo estaría cambiante, con posibilidades de algunos chaparrones durante la mañana y ventoso por la tarde, con una temperatura entre los 13 y los 18°C.
Hacia la noche ya mejoraría y luego la semana comenzaría con sol.
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