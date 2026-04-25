El sábado inició con buen tiempo en la ciudad, y al menos hasta la noche se aguarda que el cielo esté parcialmente nublado, con la temperatura oscilando entre los 13 y los 23°C.

Recién para la noche hay alguna probabilidad de tormentas aisladas en la ciudad.

Mientras que el domingo el tiempo estaría cambiante, con posibilidades de algunos chaparrones durante la mañana y ventoso por la tarde, con una temperatura entre los 13 y los 18°C.

Hacia la noche ya mejoraría y luego la semana comenzaría con sol.