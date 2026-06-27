Pueblo Belgrano realizó este sábado el Día de la Bandera con un acto y desfile cívico-militar en la zona de la Oficina de Turismo. La fiesta continúa en horas de esta tarde en el Predio de la Curva con más de 50 puestos de emprendedores y artesanos, un gran Patio Gastronómico y un escenario con espectáculos de baile y música en vivo.



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Mirá las fotos de los festejos (Créditos: Mauricio Ríos)