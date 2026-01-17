El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada muy calurosa en Gualeguaychú, con mínimas de 20 grados por la mañana y máximas de 35 grados.

El cielo estará despejado y con sol pleno durante todo el día. Por la noche, el calor comenzará a descender escalonadamente desde las 21 horas, momento en el que el termómetro estará en 29 grados, y la tendencia se acentuará con el correr de las horas. De hecho, bien entrada la madrugada bajará a 21 grados.

En tanto, el domingo, el alivio térmico se hará sentir un poco más, ya que la mínima se ubicará en los 15 grados y la máxima en 28, por lo que será una jornada agradable.