El fin de semana largo comenzó de gran forma en Gualeguaychú, con un viernes agradable y con mucha presencia de turistas por el recital de La Renga de este sábado.

Para hoy, se espera una jornada similar, soleado durante la mañana y la tarde, con una temperatura rondando de los 12 a los 19 grados.

Mientras que por la noche, a la hora del show (anunciado a las 20 hs) se aguardan unos 13°C, con cielo despejado y sin tanto viento (de 13 a 22 km/h)