El rector de la UNER, Andrés Sabella entregó, junto al intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, certificados del programa Ciudadanía y Territorio, de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura.

En ese marco, Sabella destacó “la importancia que tiene dictar una capacitación de estas características de la universidad más importante de Entre Ríos”. En ese sentido señaló: “Tratamos de hacerlo con actividades académicas, con actividades de extensión, con actividades de investigación. Y estas actividades de formación profesional, de capacitación laboral, las desarrollamos e impulsando fundamentalmente en los últimos cuatro o cinco años”.

Al respecto, explicó que la UNER, en el último año, estuvo presente “en más de 25 municipios de la provincia con actividades tan características, de las cuales forman parte de esas actividades los propios graduados egresados de nuestra universidad, fortaleciendo justamente el vínculo permanente de los egresados de la universidad con nuestra propia institución, pero fundamentalmente con los ciudadanos de la provincia”.

En tal sentido, resaltó que “esto es posible porque hay una universidad que cree convencidamente en la educación pública, pero hay municipios, hay intendentes, hay funcionarios, hay secretarios, en este caso el secretario de la producción, que cree que a partir de la educación se generan posibilidades concretas de ascenso social y de mejoras sociales en términos generales. Esto lo destaco porque nosotros solos no lo podríamos hacer. Si no hubiese un equipo municipal ayudando, participando, facilitando logística, no sería posible llevarlo adelante”.