Sabella y un elogio sorpresivo para Gallardo ¿con quén lo comparó?

Sabella hizo debutar al Muñeco en la Reserva de River, en 1995, cuando el actual DT de River tenía 15 años. “Marcelo era para mí lo que Magic Johnson para los Lakers: un playmaker, un hacedor de juego”, dijo.

“Por eso dije una vez: ‘Si quieren saber cómo es el fútbol, abran la cabeza de Gallardo y verán un manual Ilustrado”, continuó Pachorra, quien destacó de Gallardo "su capacidad de innovar, de tener un plan B y un plan C. De exigirse permanentemente a él mismo, para luego exigirle al jugador”.

Sobre Pochettino, expresó: “Es exitoso pese a no ganar títulos, y no me sorprende: cómo técnico de la selección, lo visité cuando estaba en el Espanyol de Barcelona, y me llevé una gratísima impresión”.

Sabella profundizó sobre aquel encuentro: “Soy medio callado, pero pasé seis horas hablando de fútbol. Lo vi tremendamente metido en su trabajo, meticuloso y detallista, muy abierto en su pensamiento”.

Por último, el ex entrenador de Estudiantes y la Selección se refirió a Gareca. “Demostró un aprendizaje en lo técnico-táctico, pero también en cómo levantarles la autoestima a los jugadores. Los hizo mejores", manifestó sobre el trabajo del Tigre en Perú.

“Se adaptó a ser entrenador de selección, que es muy distinto a dirigir clubes, sin perder una línea de juego. Convenció, potenció y jerarquizó (a los jugadores peruanos), demostrando su capacidad de liderazgo”.