Juan Fernando Alfaro es uno de los gualeguaychuenses que brilla en el fútbol internacional. A los 26 años, el volante central llegó en enero a Olimpia de Paraguay, proveniente de Nacional, y en menos de seis meses se consolidó como titular en el club más laureado de ese país. Como coronación de este gran presente, recientemente se consagró campeón del Torneo Apertura, su primer título con la institución franjeada.

La carrera de “Juanfer” transita un marcado ascenso desde su debut en Juventud Unida, en el Federal A en 2019. Tras su paso por el conjunto albiceleste, dio el salto a Racing de Córdoba, donde fue campeón y logró el ascenso a la Primera Nacional en 2022. En enero de 2023 emigró a Nacional de Asunción, donde sostuvo un alto nivel durante tres temporadas, lo que le permitió dar el salto a uno de los clubes más importantes del continente, tres veces campeón de la Copa Libertadores.

En la actualidad, Olimpia atraviesa un gran momento: se consagró campeón del Torneo Apertura del fútbol guaraní y lidera su grupo de la Copa Sudamericana junto a Vasco da Gama. En el plano local, el gualeguaychuense fue protagonista en 19 de los 21 partidos disputados hasta la consagración, lograda con tres fechas de anticipación, mientras que en el certamen internacional jugó todos los encuentros. El próximo desafío será este miércoles en Asunción, cuando reciba al conjunto brasileño por la quinta fecha, en un cruce determinante por la cima del grupo.

Pese a que atraviesa un calendario exigente y con compromisos decisivos por delante, Alfaro se hizo un tiempo para dialogar con Ahora ElDía. En la charla, analizó su primer título en el fútbol paraguayo, su consolidación en el equipo, los clásicos con Cerro Porteño, su vida en Asunción y las posibilidades a futuro, entre ellas un eventual llamado a la selección paraguaya.

Consultado sobre si se imaginaba ser campeón y pieza clave del equipo en su primer semestre en Olimpia, expresó: “Un poco sí, aunque terminó superando mis expectativas. Sabía que este club siempre apunta a ser campeón y protagonista, pero llegué a un plantel donde tenía que pelear el puesto y terminé siendo titular, además de sentir el reconocimiento del hincha. Eso hizo que la experiencia fuera aún mejor de lo que imaginaba”.

Asimismo, destacó que fue clave su rápida adaptación: “Venía de tres años jugando como titular en Nacional, con muchos partidos encima, y eso me dio experiencia. Sentí que era hacer más o menos lo mismo, pero en un club con más gente y más presión. Intenté no cambiar mi forma de juego, y sabía que si rendía como lo hacía en Nacional, podía hacerlo bien en Olimpia”.

Sobre la exigencia que implica jugar en ‘La O’, remarcó: “No podés ni empatar. Nos pasó de ganar varios partidos seguidos y empatar contra uno de los últimos, y ahí te das cuenta de lo que demanda este club. Salimos campeones un domingo y ya el lunes nos pedían ir por la Copa Sudamericana. Se vive esa presión todos los días”.

Además del título, también tuvo buenos rendimientos en los cruces ante Cerro Porteño, el rival eterno: “Los clásicos son determinantes. Ganamos el primero y el segundo no se terminó por incidentes, pero estábamos bien en el partido. Se vive una fiesta aparte: ese día no se juega ningún otro encuentro y todo el país está pendiente. La previa se vive toda la semana, en la tele, en las redes, en todos lados”.

“Olimpia tiene una magnitud mucho mayor en cuanto a hinchada. Llevo una vida tranquila, soy de estar en casa, pero cuando salís se nota: te piden fotos, te escriben mucho en redes, incluso te llaman. De todos modos, lo llevo bien”

También se refirió a su vida en Asunción, tras su paso de Nacional a uno de los clubes más populares del país “Olimpia tiene una magnitud mucho mayor en cuanto a hinchada. Llevo una vida tranquila, soy de estar en casa, pero cuando salís se nota: te piden fotos, te escriben mucho en redes, incluso te llaman. De todos modos, lo llevo bien”.

En cuanto a las claves del título, Alfaro remarcó: “Fuimos un equipo muy solidario, desde el delantero hasta el arquero. Nos hicieron pocos goles y tuvimos una defensa muy firme, pero también fuimos de los que más anotamos. Creo que fuimos un equipo completo, con un gran grupo y un técnico muy cercano a los jugadores”.

Consultado sobre su rol en el conjunto que dirige su compatriota Pablo “Vitamina” Sánchez, señaló: “Llegué como mediocampista defensivo, pero después me tocó jugar más adelantado, como interno. Siempre traté de mantener el trabajo defensivo. En los últimos partidos volví a la contención, así que me fui adaptando según lo que me pedía el técnico”.

Durante la pretemporada, Olimpia enfrentó a Boca en San Nicolás y una jugada suya se viralizó en redes sociales: un caño al campeón del mundo Leandro Paredes. Sobre esa acción y su reciente título, comparó: “En los dos casos recibí muchos mensajes. Lo de Paredes tuvo mucha repercusión y fue lindo, pero ganar un torneo es mucho más satisfactorio”.

Con tres años en un nivel destacado en el fútbol paraguayo y contrato vigente en Olimpia, la posibilidad de obtener la nacionalidad guaraní aparece en el horizonte. Esto no solo le permitiría liberar plaza de extranjero, sino que además abriría la puerta a una eventual convocatoria a la selección paraguaya.

“Estamos gestionando la nacionalización, es un objetivo que tengo, también porque dejaría de ocupar cupo. Y, si se da, me gustaría tener la chance de jugar en la selección. No hubo un contacto directo, pero existe la posibilidad

“Estamos gestionando la nacionalización, es un objetivo que tengo, también porque dejaría de ocupar cupo. Y, si se da, me gustaría tener la chance de jugar en la selección. No hubo un contacto directo, pero existe la posibilidad. Igual trato de no pensar demasiado y enfocarme en el día a día”, afirmó.

Por último, se refirió a sus objetivos: “Olimpia es un club grande del continente y muy exigente. Mi idea es seguir jugando acá, mejorar, seguir creciendo y, si se puede, continuar ganando títulos. Después, el fútbol dirá cuál es el camino”.