Sabina Melchiori cumplió el aislamiento y volvió a reencontrarse con su familia

La periodista expresó que "fue muy emocionante, fue Damián (su pareja) a buscarme con las nenas, llegaron los tres y fue muy movilizador".

Embed Se fue el domingo y con él, los 14 días de aislamiento. Mañana vuelvo a casa más madura, fortalecida y con las cosas un poco más claras.

Se han caído muchas, muchas, fichas. pic.twitter.com/86RRX145zG — Sabina Melchiori (@SabinaMelchiori) June 22, 2020

"Este ultimo fin de semana estuve muy sensible y pensativa, repasando un poco todo, y se coronó con la salida de esta mañana", añadió la gualeguaychuense.

Sabina le agradeció a todo el personal del Hotel, a las enfermeras y a los médicos. "Impecable el trabajo, no solo desde la eficiencia, sino por el plus del amor y el cariño, esas cosas me hicieron muy bien", destacó.

Embed Tres veces al día, las enfermeras me piden que me tome la temperatura y les mende foto. También me preguntan si estoy bien, si siento algún dolor o síntomas compatibles con el #Coronavirus.

Mi respuesta ha sido siempre la misma, que estoy bien, sin novedades. pic.twitter.com/VqRQZ6jsa2 — Sabina Melchiori (@SabinaMelchiori) June 17, 2020

También mostró su gratitud con toda la gente estuvo presente con comentarios y llamadas. "Estuve bastante mimada", celebró.