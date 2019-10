Sabor a poco: Juventud volvió a jugar mal y empató sin goles con Douglas

Ayer frente a un sumamente limitado Douglas Haig de Pergamino, el equipo de Miguel Fullana solamente pateó tres veces al arco, una de Bandiera que exigió al arquero y dos remates anunciados que controló bien el 1 rival. Después nada más.

El primer aviso fue de Juventud, con una pelota que recuperó Larrea, combinó con Trejo que mandó un centro de primera para la entrada de Lonardi, pero el arquero Henricot estuvo atento para anticiparse al delantero.

A los 5 minutos, Leandro Larrea sintió un pinchazo en uno de sus aductores y debió dejar la cancha prontamente para el ingreso a Pablo Alza, sin poder cortar la mala racha que trae Juventud con los lesionados en lo que va del torneo.

Douglas buscó pararse firme atrás, con dos líneas de cuatro definidas y dos delanteros que rotaron en el frente de ataque. Sobre los 11 llegaron los visitantes, con una pelota que no sacó el fondo de Juventud, le quedó a Solís que manó un centro que picó dentro del área y e fue por el segundo palo sin que nadie pudiera tocarla.

El partido no fue bueno, los dos se prestaron la pelota jugando lejos de los arcos. Juventud tuvo una buena sobre los 19, con una pelota que ganó Lonardi, combinó con Bandiera que dentro del área metió un derechazo fuerte que le quemó las manos a Henricot que estaba bien ubicado. De nuevo a los 22 apareció un movedizo Lonardi dentro del área, el delantero ganó ante dos y metió un centro fuerte que no alcanzó a conectar Bandiera por el segundo palo, ya cuando Juventud empezaba a merecer algo más.

El partido siguió chato, con Juventud teniendo más la pelota pero sin demasiada profundidad, apenas un par de corridas de Bandiera por izquierda que no encontró respuestas dentro del área y muy poco más. Douglas, sin pisar tanto el área de Horst, volvió a avisar sobre los 38 con un centro de Aguirre que el otro lado capturó Berdini, que elevó su remate desde buena posición. Enseguida, Bastianini mandó un buen centro que anticipó Berdini de cabeza, motivando una notable respuesta de Horst que metió un manotazo justo para mandarla al corner, en un cierre de primer tiempo con los visitantes algo mejor en el partido.

El segundo tiempo arrancó con Juventud metido en campo rival, exigiendo al arquero Henricot con dos remates, uno de Alza tras buena jugada individual y otro de Juan Fernando Alfaro terminando una jugada que inició Lonardi combinando con Alza.

También Douglas tuvo la suya a los 8, tras una pelota perdida por Zadel en un costado, se vino Aguirre en velocidad, combinó con Coronel que le dio de puntín, apareciendo de nuevo la figura enorme de Cesar Horst para sacarla con el pie en otra clara para el visitante, que llegaba menos pero con más peligro.

Cuando Juventud empezó a decaer en su juego, se volvió reiterativo y Douglas lo esperaba agazapado, Fullana –que no estuvo en el banco por su expulsión del domingo pasado- se la jugó y mandó a cancha a Gonzalo Rodríguez y Ezequiel Fiorotto juntos a cancha, buscando tener la claridad que le faltó en el partido. Sin embargo no logró cambiar demasiado, porque Juventud tuvo la pelota pero jugó lejos del arco de Douglas, que se mantuvo firme atrás, no pasó sobresaltos y esperó su momento para poder contragolpear y sobre los 27 volvió a exigir a Horst con un remate de Coronel, aunque el árbitro invalidó por posición adelantada del delantero visitante.

Los minutos finales fueron con Juventud apresurado buscando sin claridad y Douglas esperando para responder con una contra. A los 39 estuvo cerca con una peinada del juvenil López tras centro de Mazza, ya con Juventud casi jugado en ofensiva.

Juventud tuvo pocas claras, un tiro libre de Gonzalo Rodríguez que controló bien el arquero Henricot y muy poco más, terminó revoleando la pelota para buscar a un desconocido FIorotto y con Bandiera y Alza jugando casi a 30 metros del arco.

Juventud volvió a fracasar de local, nunca le encontró la vuelta al partido, chocó contra un equipo sencillo pero firme atrás, sumando un poco con sabor a muy poco. Es evidente que el entrenador tiene una idea pero no puede plasmarla en cancha, las lesiones han condicionado la idea, pero tampoco ha habido audacia de parte del cuerpo técnico para proponer algo distinto.