Sabrina Rojas salió a defender a Castro: "Envió las fotos íntimas a otras mujeres cuando estábamos separados"

El último fin de semana, por otro lado, apareció un video íntimo del actor y también la captura de una conversación privada por Instagram. "¿Acá cuál es la función para grabar?”, preguntó él, a lo que el otro usuario responde: “Tenés que mantener apretado el círculo”. Inmediatamente después de esa indicación, Castro envía un video, en el que se muestra sin ropa en una cama. El material habría sido grabado en el mismo lugar en el que se tomó las fotos que fueron difundidas unos días atrás.

“Quiero aclarar por qué estoy yo y no Luciano. Porque somos un equipo y yo me muevo mejor que él en los medios, es más torpe, se enoja más rápido y yo me muevo mejor. Las fotos no son mías, pero yo también soy parte de esto”, fue lo primero que dijo la actriz.

Luego sostuvo que ya estaba al tanto del material que circuló en las redes sociales y que data del tiempo en que ellos estuvieron separados. "Yo sabía de la existencia de estas fotos, las estábamos esperando. Llegamos a octubre y dije ‘qué afortunado que sos que no pasó nada’. Esto es parte de nuestra separación del verano. Estuvimos separados casi tres meses, y en ese tiempo cada uno hizo de su culo un pito, literal. Somos personas jóvenes... Evidentemente, yo me moví con gente más confiable. Yo también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso”, explicó sobre la crisis que vivieron el verano pasado.

"Blanqueamos qué habíamos hecho cada uno por su lado. Me contó que se había sacado unas fotos en Instagram. Me shockeó. Le dije: ‘sos boludo’. Tenía cero confianza con la mujer. Tenemos el historial de las personas con las que Luciano habló y tenemos indicadores. Él no borró nada. Está todo. Cuando me mostró lo que había hecho, dije ‘nos van a exponer’. Claro que me enojé. Era obvio que no lo iban a cuidar”, continuó Rojas.

Luciano Castro y Sabrina Rojas están juntos hace 10 años, pero a fin de año pasado tuvieron una crisis que duró tres meses (Instagram)

"Es un pibe que no hizo más que vivir su libertad como quiso. No quiero entrar en detalles. Estamos haciendo acciones civiles y penales para que se baje el material y llegar a las responsables. Se divirtió durante tres meses. La pasó bien y está perfecto. Deberías tener libertad de hacer uso de nuestro morbo como queramos. Esto es pura maldad, ni siquiera es una extorsión. Es maldad pura”, continuó.

Por su parte, destacó que esta situación “es un bajón”. "Pero vamos a salir adelante. Luciano tiene la mente muy abierta, pero hay gente a la que le pueden cagar la vida para siempre. Son cosas graves y hay que tomar conciencia. Es muy difícil llegar a la persona que dio a conocer la imagen. Lo estamos haciendo”, indicó.

Por otro lado, dijo que sus hijos (Esmeralda y Fausto) no se enteraron de lo que sucedió y que Mateo, el hijo mayor de Castro –fruto de una relación anterior– ya estaba al tanto porque su propio padre lo había advertido.

“Luciano está dolido por cómo nos expuso a nosotros, a sus hijos y a mí. Espero que haya aprendido a manejarse. Desde el instante que nos reconciliamos, le estoy manejando las redes de nuevo”, agregó Sabrina Rojas.

“Es una cagada, pero con el tiempo todo se cura. Dicen: ‘no piensa en los hijos’, y mis hijos no tienen que saber lo que hacemos sexualmente. Es injusto que no haya más vida privada. Esto le puede pasar a cualquiera y no se puede tener el morbo que uno quiera”, agregó la actriz, y luego reveló cómo fue la charla privada que tuvo con Luciano Castro cuando se reconciliaron y hablaron de lo que habían hecho durante el tiempo que estuvieron separados: “Si alguna vez tuvimos una deuda, nos hemos perdonado. He perdonado como me han perdonado. La separación nos hizo recordar que nos amamos. Incluido este juego de seducción con otra gente. Yo le conté todo lo que hice y se la bancó como un rey. Subí a mis redes ese comentario de ‘mucho chongo como nunca’. Si no se bancaba lo que hice, sería un machirulo”, aseguró.

Por último, agradeció las palabras de Florencia Peña, quien había defendido a Luciano Castro sobre la difusión de las imágenes, y también se refirió a las declaraciones que había hecho Elizabeth Vernaci, ex pareja del actor: “La Negra es una mina inteligente y sabe que mofarse de algo así no va. Ella le tiene cariño a Luciano y es buena mina”.