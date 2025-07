En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Sabsay dijo que “no llama la atención porque esa opacidad y esa falta de acceso a la información es una forma de arbitrariedad –porque quien tiene el poder no informa, hace lo que quiere, designa a quien quiere- y con miembros de la Corte que se eternizan en el tiempo, es lo que caracteriza a un sistema donde la separación de poderes se va borrando cada vez más, y aparecen el gran poder de las Cortes Supremas junto con los Poderes Ejecutivos provinciales en una complicidad importante”.

Consideró que estos manejos “no están bien porque es una situación donde el Estado de derecho va desapareciendo, se va esfumando” y sobre la forma de revertir la situación, apuntó que “en gran parte, cabe en las opiniones públicas la capacidad o no de reaccionar, y en la medida en que no se reacciona, quedan capturados por ese sistema. Esto no es un problema de normas, es un problema de comportamientos; creo que la gran posibilidad de una solución paulatina es la reacción social”.

En relación con la actitud de la vocal Susana Medina –con claras intenciones de ser convocada para la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que estuvo 191 días hábiles ausente del Poder Judicial y que tiene una morosidad en la resolución de expedientes de más de un año, el constitucionalista advirtió que “es un claro mal desempeño, es un motivo más que claro para un juicio político contra ella”.

“Esto me lleva a lo que está pasando en la Corte Suprema, que esos proyectos que se estarían debatiendo sobre una posibilidad de ampliación de la Corte y donde vemos que habría vasos comunicantes entre La Libertad Avanza y Juntos por la Patria, lo cual sería lamentable porque repetiríamos la experiencia de la Corte de la mayoría automática de la época de (Carlos) Menem. No es de extrañar porque el gobierno actual está lleno de funcionarios que vienen del menemismo, e incluso de apellido Menem comenzando por el presidente de la Cámara de Diputados. Como podemos ver, desgraciadamente no es un problema en las provincias, sino que también pasa a nivel nacional”, analizó.

No obstante, también afirmó que “la elección popular de los jueces es un muy mal sistema. Es lo que está pasando ahora en México donde se está destruyendo al Poder Judicial, porque partidiza totalmente la designación. Es peor el remedio que la enfermedad y estoy totalmente en contra. Es lo que intentó hacer Cristina Kirchner en su momento para la elección del estamento de jueces en el Consejo de la Magistratura y que la Corte Suprema con muy buenos argumentos declaró inconstitucional”.

Consultado por la posibilidad de que los vocales del Superior Tribunal puedan rendir reválidas de sus cargos, admitió: “Tampoco es un sistema que me guste, porque ¿quién va a tomar los exámenes? ¿quién va a tener el control? No creo que eso garantice una mejor calidad”. “Cuando me refería a la reacción de la sociedad me refería a lo que pasó con (Ariel) Lijo que finalmente, y afortunadamente, no llegó a la Corte por la reacción enorme de la sociedad cuando se enteró de quién era Lijo, y cuando los senadores iban a las provincias le preguntaban si iban a apoyar a ese corrupto y poco a poco fue perdiendo apoyo. Cuando la sociedad se pone realmente los pantalones largos, las cosas cambian”, explicitó.

Juicio AMIA en ausencia

Consultado por la decisión del juez federal Daniel Rafecas de poner en marcha el juicio en ausencia para los 10 imputados por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Sabsay refirió: “Estoy absolutamente a favor y recuerdo que el primero que hizo un dictamen al respecto fui yo, cuando se creó la Unidad AMIA, y el mismo fue totalmente favorable. En esta ley que se acaba de sancionar se toman muchas de esas ideas, aunque no se cite ese dictamen”. (Análisis)