El Gobierno de Gualeguaychú concretó la remoción de un ejemplar arbóreo de gran porte ubicado en el acceso al Hospital Centenario, tras un extenso proceso de evaluación técnica que confirmó un riesgo estructural creciente para la comunidad y el entorno edilicio.

El árbol se encontraba bajo seguimiento desde hacía varios años, pero en los últimos meses los relevamientos determinaron la presencia de una falla interna con una grieta axial que se extendía desde la bifurcación principal hasta la base. Ese daño presentó una evolución progresiva, lo que encendió alertas sobre su estabilidad general.

Como medida transitoria, el área técnica de la Dirección de Espacios Verdes realizó una poda de magnitud y colocó marcas de control con clavos para verificar posibles desplazamientos. Esa intervención permitió ganar tiempo, aunque no resolvió el problema de fondo.

Con el correr de los meses, la Comisión del Hospital Centenario y la Cooperadora del nosocomio solicitaron la extracción definitiva ante el peligro que representaba para peatones, pacientes, personal sanitario y la infraestructura del kiosco de ingreso. A su vez, el ejemplar afectaba la circulación peatonal y provocaba roturas en las veredas.

La complejidad y el costo del procedimiento impidieron una resolución inmediata, por eso para sostener el árbol hasta reunir recursos y coordinar el operativo, se dispuso un sistema de sujeción de las ramas principales, que permitió postergar la intervención sin comprometer la seguridad.

Desarrollo de los trabajos

Durante la semana pasada se avanzó con el desarme completo de la copa, reduciendo la estructura aérea hasta una altura segura, por debajo del tendido eléctrico. Previo al inicio, se solicitaron autorizaciones a GASNEA para descartar interferencias con cañerías de gas y se articuló el operativo con la Cooperativa Eléctrica, que acompañó las tareas con personal y equipamiento.

Con el tronco reducido, el lunes por la mañana comenzó la excavación profunda mediante retroexcavadora, hasta alcanzar cerca de dos metros, con el objetivo de liberar la totalidad del sistema radicular. Las raíces se seccionaron de forma manual, una por una, con motosierras, hachas y herramientas específicas para espacios confinados.

El operativo se desarrolló con personal y maquinaria municipal, y a ese esquema se sumaron equipos alquilados por la Dirección de Espacios Verdes, entre ellos una retropala y una hidrogrúa.

El viernes pasado el mediodía se logró descalzar el conjunto restante de la vereda del hospital, tarea que demandó el uso de una pala mecánica cargadora de gran porte y otra unidad de alta potencia, todo esto bajo un perímetro de seguridad vallado.

Traslado y tareas pendientes

Una vez liberado el tronco con su base, se procedió a su seccionamiento para reducir peso y facilitar la logística. Permanece pendiente el retiro del núcleo principal, que se ejecutará en la etapa final, cuando la Dirección de Espacios Verdes disponga del carretón municipal y de dos palas cargadoras, cuya disponibilidad definirá el cronograma definitivo.

La especie extraída corresponde a una tipa anatipu, originaria de las yungas del noroeste argentino. El árbol presentaba un diámetro aproximado de 1,70 metros, una altura cercana a los 40 metros y una antigüedad superior al siglo.

Tras la apertura del tronco y las raíces, los técnicos confirmaron el diagnóstico previo: el interior se encontraba deteriorado, con sectores podridos y material descompuesto, lo que validó la decisión adoptada.

“Fue un trabajo que se hizo por seguridad”, expresó el director de Espacios Verdes, Emilio Montefinale.

Del procedimiento participaron equipos de las direcciones de Espacios Verdes, Obras Públicas, Tránsito, Defensa Civil y la Cooperativa Eléctrica. Por razones operativas, se interrumpió el tránsito en calle Pasteur, entre Urquiza y San Martín.