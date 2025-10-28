Se realizará el viernes 31 de octubre desde las 18 horas. La programación incluye una Sala de Escape temática, una obra teatral, peloteros para los más chicos, puestos de pochoclos y sorteos durante todo el evento.

Además, se realizará un desfile de disfraces con inscripción en el lugar, y se elegirá al mejor disfraz de la noche, que será recompensado con un megapremio.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro y disfrute, fomentando actividades recreativas y culturales para compartir en familia y con amigos.

La inscripción al concurso de disfraces se realizará en la Vieja Terminal el mismo día del evento.