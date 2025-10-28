MIRÁ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA
Sala de escape, teatro y premios para el mejor disfraz: el festejo de Halloween que prepara la Vieja Terminal
Se realizará el viernes 31 de octubre desde las 18 horas. La programación incluye una Sala de Escape temática, una obra teatral, peloteros para los más chicos, puestos de pochoclos y sorteos durante todo el evento.
Además, se realizará un desfile de disfraces con inscripción en el lugar, y se elegirá al mejor disfraz de la noche, que será recompensado con un megapremio.
La propuesta busca generar un espacio de encuentro y disfrute, fomentando actividades recreativas y culturales para compartir en familia y con amigos.
La inscripción al concurso de disfraces se realizará en la Vieja Terminal el mismo día del evento.
