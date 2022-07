Un proyecto en la Cámara de Diputados busca darle ingresos al 27% de la población adulta, de entre 18 y 64 años, con un foco de cobertura sobre aquella que está “inactiva, desocupada y asalariada no registrada”.

La llamada iniciativa de “salario básico universal” sería la creación de una “prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a personas de bajos ingresos que se encuentren sin ocupación plena”, ya sea que se desempeñen como “cuentapropistas” o en la “economía informal”, según explica el proyecto.



Se mediría por el monto de una canasta básica alimentaria de un adulto, que en mayo pasado fue estimada en $14.401.

Al ser consultada sobre la posibilidad de aplicar un Salario Básico Universal, la ministra de Economía, Silvina Batakis dijo que "es una discusión que tiene un nivel internacional, vinculada a lo que llamamos la revolución 4.0" y vaticinó que "en los próximos años van a desaparecer muchos trabajos tal cual los conocemos. Nos tenemos que preparar como sociedad para ese escenario y tenemos que planificar eso, porque va a haber gran parte de la población que no va a poder encontrar soluciones en el mercado laboral". Y sobre ese punto, subrayó que una medida de ese tipo "tiene que tener una neutralidad fiscal, porque el Estado tiene que demostrar solvencia fiscal porque si no demuestra esa solvencia, es muy difícil que las cosas funcionen".



Cuando se la consultó sobre la factibilidad de ese proyecto en los próximos meses. Batakis señaló que no lo ve factible y enfatizó que "es necesario estudiar bien la situación y como esas personas se proyectan al sistema laboral".



"Cuando nosotros encontremos que hay una parte de la población que no encuentra una salida laboral y no tiene ayuda de los programas actuales, allí veremos cómo se las puede ayudar porque es una cuestión humanitaria", concluyó.