Salarios y ley de jubilaciones: la agenda de los docentes que aborda el Gobierno

Hicieron oír su enfático rechazo a una modificación en la edad jubilatoria, en la posibilidad de un mayor aporte por parte de los trabajadores, a los años de servicio, a una modificación del 82% móvil y a una reforma en la ley de jubilaciones.

Oscar Ávila, responsable de la seccional Gualeguaychú del gremio docente, entrevistado por El Día, indicó que “durante el receso de verano nos mantuvimos en estado de alerta y movilización debido a una serie de comentarios que hablaban de una reforma en la ley de jubilaciones, razón por la cual las expectativas se centraron el discurso del gobernador, Gustavo Bordet, en la apertura de las sesiones ordinarias, donde finalmente anunció que se iba a analizar el tema de la caja jubilatoria, algo que desde el gremio entendemos que no se debe reformar para nada”.

“Es algo reiterativo y que se lo hemos dicho en infinidad de veces a los sucesivos Gobernadores. Hoy estamos nuevamente en la calle para que hacerle saber a las autoridades que no aceptamos reforma alguna”, sostuvo Ávila. Además cuando se “habla de reforma jubilatoria se hace mención a una edad mayor para obtener los beneficios de la jubilación y un mayor aporte. Hoy la jubilación es de 52 años para las mujeres y 54 para los hombres, siempre y cuando cumplan con los años de servicio frente a alumnos, y de 57 en el caso de no cumplir con los años dictando clases”, explicó.

Agregó que los docentes entrerrianos sufrieron la “experiencia que nos aumentaron los aportes que teníamos que hacer los activos para paliar los déficit que la caja presentaba, experiencia que no pensamos repetir, quedando claro que los trabajadores no pueden seguir poniendo plata y que los poderes Ejecutivo y Legislativo deberán buscar alternativas para solucionar este problema”. Acotó que del “déficit deben hacerse cargo quienes lo generaron y en esto quiero ser claro. Ese agujero negro no lo generamos los trabajadores”

Sostuvo que no “aceptaremos ninguna reforma en el 82% móvil, teniendo en cuenta que los activos en la medida que recibimos aumentos en porcentuales, dichos aumentos también lo perciben los pasivos. No queremos que eso cambie, y que una suba en el sueldo de los jubilados dependa del ejecutivo”.

El gobierno convocó los gremios

El gobierno provincial convocó a la dirigencia de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) a una reunión este viernes, a fin de definir criterios de cara a las próximas paritarias.

El encuentro se realizará este 21 de febrero, desde las 10 en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno.